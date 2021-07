Cricket Matches Today: इंग्लैंड की पाकिस्तान से टक्कर, इतिहास रचने के करीब आयरलैंड

Cricket Matches Today: 16 जुलाई को होंगे 3 मुकाबले (AFP)

इंटरनेशनल क्रिकेट में शुक्रवार को तीन बेहतरीन मुकाबले देखने को मिलेंगे. टी20 सीरीज में इंग्लैंड और पाकिस्तान (England vs Pakistan,1st T20I) की टक्कर होगी, वहीं वनडे फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका-आयरलैंड (South Africa vs Ireland, 3rd ODI) और जिम्बाब्वे-बांग्लादेश (Zimbabwe vs Bangladesh, 1st ODI) की टीमें आमने-सामने होंगी. News18Hindi

नई दिल्ली. क्रिकेट फैंस के लिए शुक्रवार का दिन ब्लॉकबस्टर साबित होने वाला है क्योंकि 6 टीमें मैदान पर एक-दूसरे से लोहा लेते नजर (Cricket Matches Today) आएंगी. 16 जुलाई को इंग्लैंड और पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका-आयरलैंड और जिम्बाब्वे-बांग्लादेश के बीच टक्कर होने वाली है. इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला (England vs Pakistan,1st T20I) खेला जाएगा. ये मैच नॉटिंघम में भारतीय समय के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा. पाकिस्तान के लिये ये मुकाबला बेहद अहम है क्योंकि बाबर आजम की कप्तानी में इस टीम ने वनडे सीरीज में करारी शिकस्त झेली है. इंग्लैंड की दूसरे दर्जे की टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से रौंद दिया. हार के बाद अब पाकिस्तान पर टी20 सीरीज में करारा जवाब देने का दबाव जरूर होगा.



पाकिस्तान की टी20 टीम- बाबर आजम, शरजील खान, फखर जमां, सोहेब मकसूद, मोहम्मद हफीज, उस्मान कादिर, शादाब खान, फहीम अशरफ, इमाद वसीम, मोहम्मद नवाज, आजम खान, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, अरशद इकबाल, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद हसैन और शाहीन अफरीदी.



इंग्लैंड की टी20 टीम- ऑयन मॉर्गन (कप्तान), मोईन अली, जॉनी बेयरस्टो, जैक बॉल, टॉम बैंटन, जोस बटलर, टॉम करेन, लुईस ग्रेगरी, क्रिस जॉर्डन, लियाम लिविंगस्टोन, साकिब महमूद, डेविड मलान, मैट पार्किंसन, आदिल रशीद, जेसन रॉय और डेविड विली.



दांव पर साउथ अफ्रीका की इज्जत

डबलिन में साउथ अफ्रीका की इज्जत भी दांव पर होगी जिसने मेजबान आयरलैंड के खिलाफ दूसरा वनडे मैच गंवा दिया. आयरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे (South Africa vs Ireland, 3rd ODI) मुकाबला भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3.15 बजे शुरू होगा. बता दें आयरलैंड से हार टालने के लिए साउथ अफ्रीका को तीसरा वनडे जीतना ही होगा. सीरीज का पहला वनडे बारिश के चलते रद्द हो गया था वहीं दूसरा वनडे आयरलैंड ने 43 रनों से जीता.



बांग्लादेश-जिम्बाब्वे की टक्कर

जिम्बाब्वे को एकलौते टेस्ट मैच में 220 रनों से हराने के बाद अब बांग्लादेश की टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज (Zimbabwe vs Bangladesh, 1st ODI) का पहला मुकाबला शुक्रवार को खेलेगी. भारतीय समय के मुताबिक ये मैच दोपहर 1 बजे शुरू होगा. वनडे सीरीज के सभी मुकाबले हरारे में होंगे और जिम्बाब्वे ने सीरीज जीतने के लिए मजबूत टीम घोषित की है. जिम्बाब्वे की वनटे टीम में सिकंदर रजा की वापसी हुई है. वहीं ब्रैंडन टेलर इस टीम के कप्तान हैं.

