Cricket Matches Today: भारत बनाम श्रीलंका तीसरा वनडे, बांग्लादेश vs जिम्बाब्वे, जानें आज के मुकाबलों के शेड्यूल

Last Updated : July 23, 2021, 07:38 IST









नई दिल्ली. क्रिकेट प्रेमियों के लिए 23 जुलाई यानी शुक्रवार का दिन खास है. आज भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का तीसरा ( IND vs SL) और आखिरी मैच खेला जाएगा. भारत पहले ही सीरीज 2-0 से जीत चुका है. ऐसे में इस मुकाबले में टीम इंडिया अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमा सकती है. इसके अलावा शुक्रवार को बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे (Zimbabwe vs Bangladesh 2nd T20I) के बीच दूसरा टी20 मैच का रोमांच देखने को मिलेगा. वहीं, आज द हंड्रेड लीग (The hundred ) में पुरुषों और महिलाओं के भी अहम मुकाबले खेले जाएंगे. इसके अलावा तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2021 (TNPL) का पांचवां मैच भी होगा.



द हंड्रेड वुमेंस लीग में शाम 7.30 बजे बर्मिंघम फीनिक्स और लंदन स्पिरिट टीम के बीच दूसरा मुकाबला खेला जाएगा. वहीं, पुरुषों में भी बर्मिंघम फीनिक्स और लंदन स्पिरिट के बीच लीग का दूसरा मैच होगा. यह मुकाबला रात 11 बजे एजबेस्टन में शुरू होगा.



भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का आज तीसरा मैच है. टीम इंडिया पहले दो वनडे जीतने के साथ सीरीज पर कब्जा जमा चुकी है. ऐसे में आखिरी मुकाबले में प्लेइंग-11 में बदलाव हो सकता है. पृथ्वी शॉ की जगह देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal) या ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) में से किसी एक को शिखर धवन के साथ पारी की शुरुआत करने का मौका मिल सकता है. ये दोनों ही खिलाड़ी पहली बार भारतीय टीम में शामिल हुए हैं.



ऐसी खबरें हैं कि इशान किशन(Ishan Kishan) की जगह प्लेइंग इलेवन में संजू सैमसन(Sanju Samson) को मौका मिल सकता है. संजू सैमसन पहले दो वनडे मैचों में चोट की वजह से सेलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं थे लेकिन अब वो पूरी तरह फिट हो गए हैं.



वहीं, तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) में शुक्रवार को रूबी त्रिची वॉरियर्स और लाइका कोवल किंग्स के बीच चेन्‍नई में मुकाबला खेला जाएगा. दोनों शाम 7.30 बजे मैदान पर आमने सामने होंगे. लीग का यह पांचवां मुकाबला है.



बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला हरारे में खेला जाएगा. यह मैच शाम चार बजे से शुरू होगा. इससे पहले बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को वनडे सीरीज में 3-0 से धोया था.



इसके अलावा रॉयल लंदन वनडे कप में ग्रुप-ए में लैंकशर और ससेक्स के बीच मैच खेला जाएगा. दोनों टीमें दोपहर 3.30 बजे आमने-सामने होंगी.

