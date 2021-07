Cricket Matches Today: आयरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 मैच, तमिलनाडु प्रीमियर लीग का आगाज

क्रिकेट फैंस को 19 जुलाई यानी सोमवार को आयरलैंड और साउथ अफ्रीका (Ireland vs South africa) के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला देखने को मिलेगा. दोनों के बीच कड़ी टक्‍कर की उम्‍मीद है. आयरलैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच जीतकर इंटरनेशनल क्रिकेट में तहलका मचा दिया था. हालांकि तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर रही. अब टी20 क्रिकेट में दोनों के बीच रोमांचक मुकाबले फैंस को देखने को मिलेंगे. वहीं सोमवार को तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2021 का भी आगाज होगा. पिछले सीजन को कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया था.इस साल टी20 वर्ल्‍ड कप खेला जाना है और इस लिहाज से साउथ अफ्रीका और आयरलैंड दोनों के लिए यह टी20 सीरीज काफी अहम हो जाती है. दोनों के बीच पहला मुकाबला डबलिन में भारतीय समयानुसार रात 8.30 बजे खेला जाएगा. दोनों टीमें इस फॉर्मेट में पहली बार आमने सामने हो रही हैं. आयरलैंड ने पिछले सप्‍ताह वनडे क्रिकेट में पहली बार साउथ अफ्रीका को हराया था.कोरोना के कारण तमिलनाडु प्रीमियर लीग का पिछला सीजन रद्द हो गया था. इस सीजन का आगाज सोमवार से हो रहा है. पहला मुकाबला कोवाई किंग्‍स और सलेम स्‍पार्टन्‍स के बीच शाम 7.30 बजे खेला जाएगा.18 जुलाई का दिन फैंस के लिए मेगा संडे रहा. इंग्लैंड ने दूसरे टी20 (ENG vs PAK) में पाकिस्तान को 45 रन से हराया. शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan) की नाबाद 96 रन की पारी के दम पर बांग्लादेश ने दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को तीन विकेट से हरा दिया. पहले वनडे में (India vs Sri Lanka) टीम इंडिया ने श्रीलंका को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी. श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 262 रन बनाए. जवाब में टीम इंडिया ने लक्ष्य को 36.4 ओवर में तीन विकेट पर हासिल कर लिया.