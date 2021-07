Cricket Matches Today: आयरलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश vs जिम्बाब्वे, जानें आज के मैचों के शेड्यूल

जानें आज के मैचों का शेड्यूल (File Photo)

नई दिल्ली. क्रिकेट फैंस को 22 जुलाई यानी गुरुवार को बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे (Zimbabwe vs Bangladesh 1st T20I) के बीच पहला टी20 मैच, साउथ अफ्रीका और आयरलैंड ( Ireland vs South Africa 2nd T20I) के बीच दूसरा टी20 मैच का रोमांच देखने को मिलेगा. वहीं आज द हंड्रेड लीग (the hundred men competition) में पुरुषों का भी मैच शुरू हो रहा है. इसके अलावा तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2021 (TNPL) भी शुरू हो चुका है.



द हंड्रेड मेन्स लीग के पहला मुकाबला ओवल इनविन्सिबल और मैनचेस्‍टर ओरिजनल के बीच होगा जाएगा. दोनों टीमें रात 11 बजे द ओवल में आमने सामने होगी.



भारत और काउंटी सलेक्‍ट इलेवन के बीच चल रहे अभ्‍यास मैच का आज तीसरा दिन है. दूसरे दिन का खेल समाप्‍त होने तक काउंटी सलेक्ट 11 ने 9 विकेट के नुकसान पर 220 रन बना लिए हैं. ओपनर बल्लेबाज हसीब हमीद (Haseeb Hameed) ने 112 रनों की पारी खेली है. उन्हें टेस्ट सीरीज (India vs England) के लिए इंग्लिश टीम में जगह मिली है. भारत की ओर से उमेश यादव ने तीन, मोहम्मद सिराज ने दो, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल और रवींद्र जडेजा ने एक-एक विकेट लिया.



वहीं तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) में बुधवार को डिंडीगुल ड्रैगन और मदुरई पैंथर्स के बीच चेन्‍नई में मुकाबला खेला जाएगा. दोनों शाम 7.30 बजे मैदान पर आमने सामने होंगे. लीग का यह चौथा मुकाबला है.



बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला हरारे में खेला जाएगा. यह मैच शाम चार बजे से शुरू होगा. इससे पहले बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को वनडे सीरीज में 3-0 से धोया था.



दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड के बीच दूसरा टी20 मैच आज रात 8.30 बजे से खेला जाएगा. पहले टी20 मैच में अफ्रीका ने आयरलैंड को 33 रन से हराया था.

