VIDEO: धोनी को देख दिखा वर्ल्ड कप वाला शोर, जिम के बाहर फैंस हो गए शूरू, क्या हुआ जब प्रैक्टिस में उतरे माही?

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) का आगाज 31 मार्च से होने जा रहा है. पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और गत विजेता गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा. भारतीय फैंस 1 साल बाद धोनी- (MS Dhoni) को मैदान में देखने के लिए उत्साहित हैं. इतना ही नहीं फैंस माही को जहां भी देखते हैं वहीं उनके नारे लगाना शुरू हो जाते हैं. माना जा रहा है कि धोनी का यह आखिरी सीजन हो सकता है. ऐसे में फैंस बतौर कप्तान धोनी को देखने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं.

पिछले सीजन की शुरुआत के एक दिन पहले धोनी ने कप्तानी छोड़ दी थी. जिसके बाद रवींद्र जडेजा ने टीम की कमान संभाली थी. लेकिन टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा. जिसके बाद कप्तानी फिर धोनी के हाथों में आ गई थी. इस सीजन में धोनी बतौर कप्तान नजर आएंगे. चेपॉक में धोनी को देखते ही फैंस ने धोनी-धोनी के नारे लगाना शुरू कर दिया. यह मैदान में नहीं, जिम के अंदर धोनी को वर्क आउट करते देख सीएसके फैंस खुद को रोक नहीं सके.

