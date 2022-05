IPL: सीएसके के गेंदबाज ने फाइनल ओवर में फेंकी वाइड, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने खोया आपा - Video

नई दिल्ली. अनुभवी महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने आईपीएल के मौजूदा सीजन के मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रन से मात दी. इस मैच में चेन्नई के ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ (99) और डेवोन कॉनवे (85*) ने शानदार प्रदर्शन किया और 182 रन की ओपनिंग साझेदारी की. ‘कैप्टन कूल’ से मशहूर धोनी हालांकि मुकाबले के अंतिम ओवर में अपना आपा खो बैठे और युवा पेसर मुकेश चौधरी पर गुस्सा हो गए.

चेन्नई सुपर किंग्स ने पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए सीजन के 46वें मैच में 2 विकेट खोकर 202 रन बनाए. हैदराबाद टीम ने 19 ओवर में 6 विकेट पर 165 रन बना लिए थे. कप्तान धोनी ने पारी के अंतिम ओवर के लिए गेंद मुकेश चौधरी को थमाई. निकोलस पूरन बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा. इसके बाद अगली गेंद पर चौके से अपना अर्धशतक पूरा किया. तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं बना और चौथी गेंद वाइड रही जिसे देखकर धोनी गुस्सा हो गए.

मुकेश चौधरी ने विंडीज टीम के बल्लेबाज निकोलस पूरन को लेग-साइड की तरफ गेंद फेंकी जिसे अंपायर ने वाइड करार दिया. कप्तान धोनी को तब गेंदबाज पर नाराज होते हुए और ऑफसाइड पर सेट किए गए फील्डरों की ओर इशारा करते हुए देखा गया, जो शायद यह संकेत दे रहा था कि उन्हें ऑफ स्टंप पर जाना चाहिए था. इससे जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

