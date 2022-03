आईपीएल 2022 लाइव क्रिकेट स्कोर (CSK vs KKR Live Score): चेन्नई और कोलकाता के बीच जंग से होगा IPL का धमाकेदार आगाज

IPL-2022 1st Match, Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders Live Score and Updates: इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन (IPL-2022) का आगाज आज यानी 26 मार्च से हो रहा है. सीजन का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स (CSK vs KKR) के बीच खेला जाना है. यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. चेन्नई सुपर किंग्स की कमान रवींद्र जडेजा संभाल रहे हैं जबकि केकेआर की कप्तानी युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) करते नजर आएंगे.

चेन्‍नई सुपर किंग्‍स की संभावित प्लेइंग 11: ऋतुराज गायकवाड़, डेवॉन कॉनवे, रॉबिन उथप्‍पा, अंबाती रायडू, रवींद्र जडेजा (कप्तान) , शिवम दुबे, एमएस धोनी, ड्वेन ब्रावो, क्रिस जॉर्डन, राजवर्धन हैंगरगेकर और एडम मिल्‍ने

कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित प्लेइंग 11: वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे, नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर, सैम बिलिंग्स, आंद्रे रसेल, सुनील नरेन, शिवम मावी, वरुण चक्रवर्ती, उमेश यादव और टिम साउदी.

CSK और KKR की टीमों के बीच आईपीएल 2022 का पहला मैच कहां खेला जाएगा?

CSK और KKR के बीच मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम में खेला जाएगा.

CSK और KKR के बीच आईपीएल 2022 का पहला मैच कितने बजे से खेला जाएगा?

CSK और KKR के बीच मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7: 30 बजे से खेला जाएगा. टॉस 7:00 बजे होगा.

CSK और KKR के बीच मुकाबले का लाइव प्रसारण कहां देखें?

CSK और KKR के बीच मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं.

CSK और KKR के बीच मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

CSK और KKR के बीच मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी हॉट स्टार पर देख सकते हैं. इसके साथ आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट News18 Hindi को फॉलो करिए.