नई दिल्‍ली. लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम सोमवार रात चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के खिलाफ मैच के दौरान विशाल लक्ष्‍य का पीछा करते हुए बेहद करीब आकर जीत से चूक गई. पहले बैटिंग करते हुए चेन्‍नई सुपर किंग्‍स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 217 रल बनाए. लक्ष्‍य का पीछा करते हुए गौतम गंभीर की लखनऊ 205/7 रन ही बना पाई. चार साल बाद चेपॉक स्‍टेडियम में खेल रही चेन्‍नई की टीम के लिए जीत में महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने अहम भूमिका निभाई.

महेंद्र सिंह धोनी जिस वक्‍त बैटिंग के लिए आए चेन्‍नई सुपर किंग्‍स का स्‍कोर 19.1 ओवरों के बाद छह विकेट के नुकसान पर 203 रन था. जडेजा आउट होकर डगआउट लौटे थे. ऐसे में जरूरत थी कि आखिरी पांच गेंदों का सही उपयोग कर मैच को लखनऊ की पकड़ से दूर किया जाए. हुआ भी कुछ वैसा ही.

धोनी के सामने मार्क वुड गेंदबाजी कर रहे थे. पिछले मैच के हीरो वुड ने धोनी के सामने अपनी पहली गेंद पर तीखा प्रहार किया। इसपर माही ने थर्ड मैन की दिशा में छक्‍का जड़ दिया. अगली गेंद उन्‍होंने छोटी फेंक दी, जिसपर माही ने पुल शॉट खेलते हुए स्‍क्‍वेयर लेग के ऊपर से छक्‍का रसीद किया.

