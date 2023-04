VIDEO: एमएस धोनी की MI के खिलाफ गहरी चाल, एक नहीं 3 वीडियो से समझिए CSK को क्यों मिली जीत

नई दिल्ली. एमएस धोनी की अगुआई वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 में लगातार दूसरी जीत दर्ज की. सीएसके ने टी20 लीग के 16वें सीजन के 12वें मुकाबले में 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस को एकतरफा मुकाबले में 7 विकेट से हराया. यह रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की लगातार दूसरी हार है. मैच में पहले खेलते हुए मुंबई की टीम 8 विकेट पर 157 रन ही बना सकी. टीम की ओर से कोई भी बैटर बड़ी पारी नहीं खेल सका. बाएं हाथ के स्पिनर रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट झटके. जवाब में सीएसके ने लक्ष्य को 18.1 ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया. अजिंक्य रहाणे ने 27 गेंद पर 61 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली. वहीं ऋतुराज गायकवाड़ 40 रन बनाकर नाबाद रहे.

चेन्नई सुपर किंग्स की जीत के कारणों की बात करें, तो इसे 3 वीडियो से समझा जा सकता है. पहले बात मुंबई इंडियंस की पारी के 8वें ओवर की. सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी कर रहे थे जबकि गेंदबाज बाएं हाथ के स्पिनर मिचेल सेंटनर थे. दूसरी गेंद पर सूर्या ने लेग साइड पर शॉट खेलने की कोशिश की. धोनी ने कैच लेने के बाद अपील की, लेकिन अंपायर ने इस पर आउट नहीं दिया. इसके बाद माही ने रिव्यू लिया. इसमें साफ था कि गेंद बल्ले से लगकर कई थी. इस तरह से सूर्यकुमार यादव 2 गेंद पर एक रन बनाकर आउट हुए.

Dhoni Review System™️ for a reason #MIvCSK #TATAIPL #IPLonJioCinema pic.twitter.com/CkhN6bp61H

पारी का 9वां बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रवींद्र जडेजा कर रहे थे. दूसरी गेंद पर कैमरन ग्रीन ने गेंदबाज की ओर तगड़ा शॉट खेला. लेकिन जडेजा ने अपनी ही गेंद पर बेहतरीन कैच लेकर ग्रीन की पारी का अंत किया. कॉमेंट्री कर रहे सुरेश रैना से लेकर पार्थिव पटेल तक ने इसे मौजूदा सीजन का बेस्ट कैच तक कह दिया. ग्रीन ने 11 गेंद पर 12 रन बनाए.

Now THAT’S what you call a blinder, courtesy Ravindra Jadeja #MIvCSK #IPLonJioCinema #TATAIPL #IPL2023 | @imjadeja pic.twitter.com/NpJRXhBvtJ

