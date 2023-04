VIDEO : इतना लंबा टिक गया…लगता है स्विट्जरलैंड में…धोनी ने शास्त्री को दिया मजेदार जवाब

नई दिल्‍ली. महेंद्र सिंह धोनी बुधवार को राजस्‍थान रॉयल्‍स के खिलाफ मुकाबले में टॉस करने के लिए पहुंचे तो उन्‍होंने अपने कीर्तिमानों की किताब में एक और पन्‍ना जोड़ लिया. धोनी ने चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के कप्‍तान के तौर पर 200 मैच पूरे किए. वह आईपीएल में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी हैं. इस मौके पर धोनी को खास सम्‍मान भी दिया गया.

मैच से पहले सीएसके के ओनर एन श्रीनिवासन ने एमएस धोनी को मोमेंटो भेंट किया, जिसमें माही की तस्वीर बनी हुई थी. इसमें 14 सुनहरे सिक्के भी लगे हुए थे. धोनी ने आईपीएल के 14 सीजन में चेन्‍नई की कप्तानी की है. 2016, 2017 में चेन्‍नई की टीम पर बैन लगा था. इस दौरान धोनी ने एक सीजन पुणे सुपर जायंट्स की कप्तानी की. 2008 में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के कप्‍तान बने एमएस धोनी ने टीम को 9 बार फाइनल में पहुंचाया और 4 बार चैंपियन बनाया.

