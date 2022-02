नई दिल्ली. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने पाकिस्तान (Australia vs Pakistan) के खिलाफ लिमिटेड ओवर्स की आगामी सीरीज के लिए अपनी 16 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. पाकिस्तान दौरे पर खेली जाने वाली सीमित ओवरों की सीरीज में पेस तिकड़ी पैट कमिंस (Pat Cummins), जोस हेजलवुड और मिशेल स्टार्क (Mitchell Starc) सहित विस्फोटक ओपनर डेविड वॉर्नर (David Warner) और ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) का जलवा नहीं दिखेगा. इन सभी खिलाड़ियों को आराम दिया गया है.

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे और एकमात्र टी20 मैच की सीरीज मार्च-अप्रैल में खेली जाएगी. सीरीज की शुरुआत वनडे से होगी। सीरीज का आयेाजन 29 मार्च से 2 अप्रैल तक किया जाएगा. उसके बाद एकमात्र टी20 मैच खेला जाएगा, जो कि 5 अप्रैल को होगा. दोनों देशों के बीच व्हाइट बॉल सीरीज का आयोजन सिर्फ एक शहर रावलपिंडी में होगा.

यह भी पढ़िए: Women’s World Cup 2022: कब और कहां होंगे मुकाबले, कौन कितनी बार बना चैंपियन, जानिए ऐसे 7 सवालों के जवाब और Schedule

VIDEO: मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं … श्रीलंका के खिलाफ T20 के लिए ‘नवाबों के शहर’ पहुंची टीम इंडिया

The 16 men who will be representing Australia in the white-ball leg of our upcoming tour of Pakistan ⬇️🇦🇺 pic.twitter.com/wUUTtPDov2

— Cricket Australia (@CricketAus) February 22, 2022