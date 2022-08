CWG 2022: मंधाना का तूफान तो राणा की धारदार गेंदबाजी, महिला क्रिकेट टीम ऐसे पहुंची फाइनल में, VIDEO

बर्मिंघम. स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 23 गेंद पर अर्धशतक लगाया. वे महिला क्रिकेट में भारत की ओर से टी20 में सबसे अधिक तेज अर्धशतक लगाने वाली खिलाड़ी हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स (Commonwealth Games 2022) के सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 4 रन से हराया. भारत ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 164 रन बनाए थे. जवाब में इंग्लैंड की टीम 6 विकेट पर 160 रन ही बना सकी. मैच के बाद मंधाना ने कहा कि वे 2 साल बाद एक बार फिर अच्छी लय में हैं और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस प्रदर्शन को दोहराना चाहेंगी. गोल्ड मेडल का मुकाबला भारतीय समयानुसार आज रात 9.30 से होना है.

इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया की जीत को देखें, तो पहले स्मृति मंधाना ने आक्रामक बल्लेबाजी करके हमें अच्छी शुरुआत दिलाई. उन्होंने 32 गेंद पर 191 के स्ट्राइक रेट से 61 रन बनाए. 8 चौका और 3 छक्का जड़ा. यानी 50 रन तो सिर्फ बाउंड्री से बनाए. अंत में जेमिमा रोड्रिग्ज ने 31 गेंद पर नाबाद 44 रन बनाकर स्कोर को 160 रन के पार पहुंचाया. उन्होंने 7 चौका जड़ा. ग्रुप राउंड के अंतिम मैच में भी जेमिमा बारबाडोस के खिलाफ अर्धशतक लगाकर नाबाद रही थीं.

