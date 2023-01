VIDEO: पाकिस्तानी कमेंटेटर ने कमेंट्री के दौरान डैनी मॉरिसन को बताया Dani Daniels, एडल्ट एक्ट्रेस ने किया रिएक्ट

नई दिल्ली: पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम कराची में दूसरा टेस्ट मैच खेल रही है. चौथे दिन न्यूज़ीलैंड की बैटिंग के दौरान एक मजेदार घटना घटी. जब पाकिस्तान के एक कमेंटेटर ने न्यूज़ीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी डैनी मॉरिसन (Dani Morrison) को डेनी डेनियल्स (Dani Daniels) बता दिया. हालांकि, उन्होंने एडल्ट एक्ट्रेस डेनी डेनियल्स का नाम गलती लिया. ट्विटर पर इसको लेकर जमकर रिएक्शंस आ रहे हैं. खुद डेनी डेनियल्स ने भी इसपर रिएक्ट किया है.

बता दें कि यह घटना एजाज पटेल और मैट हेनरी की 100 रन की साझेदारी के दौरान हुई. डेनी डेनियल्स ने खुद इस घटना पर रिएक्ट कर सभी को चौंका दिया है. उन्होंने रिएक्ट करते हुए लिखा ‘मुझे कोच में रखो.’

@musafir_hu_yar even dani knows your account now pic.twitter.com/mYZyBUqCeV

— Aminur. (@Aminurxoxo) January 5, 2023