केएल राहुल की LSG को मिला 'थ्री-डी' खिलाड़ी, तिहरा वार कर विरोधी टीम का किया खत्म खेल!

नई दिल्ली. आईपीएल 2023 के लिए हुए मिनी ऑक्शन में केएल राहुल की कप्तानी वाली टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ने जिसपर दांव खेला था, वो ‘थ्री-डी’ खिलाड़ी निकला. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि इस खिलाड़ी ने बिग बैश लीग के एक मैच में सिर्फ गेंद और बल्ले से नहीं, बल्कि फील्डिंग से भी असर डाला. इस खिलाड़ी के थ्री-डी खेल के कारण उसकी टीम जीत गई. इस खिलाड़ी का नाम डेनियल सेम्स है, जिसे लखनऊ सुपर जायंट्स ने मिनी ऑक्शन में 75 लाख रुपये में खरीदा था. सेम्स ने बिग बैश लीग के एक मैच में अपनी टीम सिडनी थंडर की जीत में अहम भूमिका निभाई.

डेनियल सैम्स ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी में धमाल मचाया और फिर गेंदबाजी के साथ-साथ फील्डिंग भी कमाल की. इसका नतीजा यह रहा कि उनकी टीम सिडनी थंडर यह मैच 11 रन से जीत गई. इस मैच में सिडनी थंडर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 182 रन बनाए थे. इसके जवाब में ब्रिसबेन हीट 171 रन ही बना सका और इस तरह थंडर यह मैच 11 रन से जीत गए. सेम्स ने इस मैच में छठे नंबर पर उतरकर 15 गेंद में नाबाद 36 रन ठोके. उनके बल्ले से 4 छ्क्के और 2 चौके निकले. सेम्स की इस पारी की बदौलत ही सिडनी थंडर 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 182 रन बना पाई.

सेम्स ने गेंदबाजी-बल्लेबाजी के बाद फील्डिंग में भी कमाल किया

इसके बाद सेम्स ने कमाल की गेंदबाजी भी की. उन्होंने ब्रिसबेन हीट के दो बैटर मैट रेनेशॉ और रॉस व्हाइटली के विकेट भी हासिल किए. इसके अलावा उन्होंने एक ऐसा कैच भी लपका, जिसने मैच का पूरा पासा ही पलट दिया. सेम्स ने आखिरी ओवर में ब्रिसबेन हीट की तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे कॉलिन मुनरो का अहम कैच लपका.

Oh so close to his second BBL century 💔 but an awesome catch from Dan Sams!

Colin Munro takes the lead of the @BKTtires Golden Bat standings 👑 #BBL12 pic.twitter.com/5JO7GyXiSC

— KFC Big Bash League (@BBL) December 29, 2022