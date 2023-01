IND vs SL: रोहित को पसंद नहीं अश्विन वाला 'खेल', रूल नहीं फेयर प्ले को दी तरजीह और बनवा दिया शनाका का शतक

नई दिल्ली. भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ (India vs Sri Lanka) वनडे सीरीज की शुरुआत जीत के साथ की है. टीम इंडिया ने इस पहले वनडे में मेहमान टीम को 67 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. इस मैच में मेजबान टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से ही श्रीलंका पर हावी दिखाई दी है. वहीं, मैच के अंत में एक शानदार लम्हा देखने को मिला, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का बड़ा दिल देख हर कोई हैरान रह गया.

आखिरी ओवर तक मैच पूरी तरह से भारत की गिरफ्त में आ चुका था. लेकिन श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका अपने शतक से महज 2 रन दूर थे. शमी का ओवर पूरा होने में महज 3 गेंद बाकी थी उस दौरान श्रीलंका के कप्तान नॉन स्ट्राइक पर खड़े थे. चौथी गेंद पर श्रीलंकाई कप्तान ने गलती कर दी और गेंदबाजी के एक्शन पूरा होने से पहले ही क्रीज छोड़ दी. मोहम्मद शमी ने मौका नहीं छोड़ा और गेंद स्टंप्स में मार दी. यह आउट थर्ड अंपायर तक पहुंच चुका था. लेकिन कप्तान रोहित शर्मा को शमी की यह हरकत रास नहीं आई. उन्होंने शमी से बात की और अपील वापस लेने को कह दिया. जिसके बाद श्रीलंकाई कप्तान ने अपना शतक पूरा कर लिया.

*Shami Mankaded Shanaka and Rohit Sharma told Shami to withdraw the appeal…Good Gesture from the Indian Captain*❤️

