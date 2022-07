Video: डेविड मिलर ने भी नहीं सोचा कि सैम करेन की गेंद इतनी इन-स्विंग होगी, हो गए बोल्ड

नई दिल्ली. इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करेन 24 साल की उम्र में ही अपने खेल की बदौलत काफी नाम बना चुके हैं. उन्होंने अभी तक छोटे से करियर में कई अहम मैचों में अपनी टीम को जीत दिलाई है. सैम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे (ENG vs SA 2nd ODI) में कमाल दिखाया और आतिशी अंदाज में बल्लेबाजी की. फिर उन्होंने डेविड मिलर जैसे दक्षिण अफ्रीकी स्टार बल्लेबाज को बोल्ड किया. उनका वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है.

सैम करेन और लियाम लिविंगस्टोन की शानदार पारियों के बाद गेंदबाजों की बदौलत इंग्लैंड ने वर्षा बाधित दूसरे वनडे में शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका को 118 रन से मात दी. इसी के साथ इंग्लैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी भी हासिल कर ली. अब सीरीज का तीसरा और निर्णायक वनडे मैच लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर 24 जुलाई को खेला जाएगा.

इस बीच सैम करेन ने मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे वनडे मैच में 18 गेंदों पर 35 रन बनाए. वह 8वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे और 18 गेंदों पर 2 चौके, 3 छक्के जड़े. इसके बाद उन्होंने 2 ओवर गेंदबाजी की और महज 5 रन देकर 1 विकेट लिया. सैम ने दक्षिण अफ्रीका के स्टार डेविड मिलर को बोल्ड किया.

