VIDEO: रोनाल्डो से कम नहीं क्रिकेटर की किक! बिना हाथ लगाए बैटर को कर दिया रन आउट

नई दिल्ली. क्रिकेट मैदान में फुटबॉल..यह सुनकर आप भी चौंक गए होंगे कि भला क्रिकेट मैदान में फुटबॉल का क्या काम. लेकिन कई बार ऐसा हो ही जाता है जब क्रिकेट मैदान में फुटबॉल स्किल कम आ जाती है. ऐसा ही कुछ बिग बैश लीग के एक मैच में हुआ. इसमें एक गेंदबाज ने बिना हाथ लगाए विपक्षी टीम के बैटर को रन आउट कर दिया. अब आप सोचेंगे कि बिना हाथ लगाए कैसे तो बता दें कि गेंदबाज ने बॉल पर फुटबॉल की स्टाइल में किक मारी और जब तक बैटर क्रीज के अंदर पहुंचता, तबतक गेंद बेल्स बिखेर चुकी थी. इसका वीडियो वायरल हो रहा.

क्रिकेटर की यह किक कम से कम अपनी टीम के लिए तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फ्रिक किक से कम नहीं रही. क्योंकि इससे उसने विपक्षी टीम के एक खतरनाक बैटर को आउट करने में सफलता हासिल की. दरअसअल, बिग बैश लीग में रविवार को सिडी सिक्सर्स और पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच मैच खेला गया. इस मैच में सिडनी ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 151 रन बनाए. सिडनी के लिए जोश फिलिप्स ने सबसे अधिक 54 रन बनाए. उनके अलावा स्टीवन स्मिथ ने 36 रन की पारी खेली.

GOALLLLLLL!

Uh, we mean, RUN OUT! Nice little side-footer from David Payne there! #OhWhatAFeeling@Toyota_Aus | #BBL12 pic.twitter.com/GXGgFTI5Ia

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 15, 2023