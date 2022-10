VIDEO: डेविड वॉर्नर बीच मैच में हुआ हादसा, मैदान से बाहर जाना पड़ गया

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वॉर्नर को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 के बीच से मैदान से बाहर जाना पड़ा. दरअसल, वॉर्नर एक कैच पकड़ने की कोशिश में चोटिल हो गए थे. उनका सिर जमीन पर जा लगा था. वॉर्नर कवर्स की दिशा में बाउंड्री पर खड़े थे और मोईन अली का कैच पकड़ने की तरह आगे की ओर दौड़े. हालांकि, उन्हें जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया है कि मोईन के इस शॉट की टाइमिंग अच्छी है और गेंद पीछे की तरफ जाएगी. ऐसे में उन्होंने कैच को लपकने की कोशिश में वो पीछे की ओर गिर गए. इसका दौरान उनका सिर बड़ी जोर से जमीन से जा टकराया और गेंद उनके हाथ से छिटक गई और सीधा बाउंड्री के पार छक्के के लिए चली गई.

वॉर्नर के चोटिल होने की यह घटना इंग्लैंड की पारी के 15वें ओवर में घटी. इस ओवर में मिचेल स्टार्क की गेंद पर मोईन अली ने जोरदार शॉट खेला और कैच लपकने के चक्कर में वॉर्नर पीछे की तरफ सिर के बल गिर गए. वो काफी देर तक दर्द से परेशान दिखे. इस हादसे के बाद उन्हें फौरन मैदान से बाहर ले जाया गया और उनका कन्कशन टेस्ट हुआ. सब्सिट्यूट फील्डर के तौर पर स्टीव स्मिथ मैदान पर आए. अच्छी बात यह रही कि वॉर्नर कन्कशन टेस्ट पास हो गए और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग के लिए मैदान पर लौटे, लेकिन उनके बल्ले से 11 गेंदों में महज 4 रन ही निकले.

David Warner is off the ground and being checked out after landing heavily attempting this catch #AUSvENG pic.twitter.com/mDKDsJBhte

