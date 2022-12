VIDEO: 100वां टेस्ट... 100 रन.. David Warner ने बॉक्सिंग डे टेस्ट में खेली ऐतिहासिक पारी, लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

नई दिल्ली. आखिरकार साल के अंत में डेविड वॉर्नर (David Warner) के बल्ले से शतक आ ही गया. ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने साउथ अफ्रीका (AUS vs SA Boxing Day Test) के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में शानदार सैकड़ा जड़ा. वॉर्नर ने इसके साथ करियर के 100वें टेस्ट मैच को भी ऐतिहासिक बना दिया. उन्होंने इस दौरान कई रिकॉर्ड अपने नाम किए. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर जारी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दूसरे दिन डेविड वॉर्नर ने धमाकेदार पारी खेलकर दिग्गज रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

डेविड वॉर्नर ने 144 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. उन्होंने इस दौरान 8 चौके जड़े. वॉर्नर 100वें टेस्ट मैच में शतक जड़ने वाले दुनिया के 10वें बैटर बन गए हैं. इस मैच में 78वां रन पूरा करते ही वॉर्नर ने टेस्ट करियर में अपने 8000 रन भी पूरे कर लिए. वह टेस्ट मैच में आठ हजार का आंकड़ा छूने वाले आठवें ऑस्ट्रेलियाई बैटर हैं. डेविड वॉर्नर के बल्ले से टेस्ट मैच में 29 पारियों के बाद शतक निकला है. वॉर्नर का 1089 दिन से चला आ रहा शतकों का सूखा अब खत्म हो गया है. उन्होंने आखिरी टेस्ट शतक 3 जनवरी 2020 को सिडनी में न्यूजीलैंड के खिलाफ जमाया था.

Don’t ever write this man off! David Warner brings up 100 in his 100th Test. What a moment! A brilliant innings thus far. 🔥 #AUSvSA @davidwarner31 pic.twitter.com/uzpvWOfZjr

— Chloe-Amanda Bailey (@ChloeAmandaB) December 27, 2022