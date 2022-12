VIDEO: डेविड वॉर्नर को दोहरा शतक पड़ा भारी, सहारा लेकर मैदान से जाना पड़ा बाहर

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलियाई टीम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच खेल रही है, जो बॉक्सिंग डे टेस्ट है. दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे ही दिन ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने दोहरा शतक जड़ दिया, लेकिन यह दोहरा शतक वॉर्नर पर ही भारी पड़ गया है. दरअसल, वॉर्नर ने दोहरा शतक जड़ने के बाद काफी अग्रेशन के साथ इसका जश्न मनाया. इस जश्न की वजह से वह खुद को ही चोटिल कर बैठे और उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा. सोशल मीडिया पर वॉर्नर के इस जश्न और खुद को चोटिल करने का वीडियो वायरल हो रहा है.

डेविड वॉर्नर अपने खराब फॉर्म को लेकर पिछले काफी वक्त से आलोचना का सामना कर रहे थे. खराब फॉर्म की वजह से उन्हें संन्यास तक लेने की सलाह दी जा रही थी. टीम में उनकी जगह पर भी सवाल उठाए जा रहे थे. लेकिन अब उन्होंने बॉक्सिंग डे टेस्ट में दोहरा शतक ठोक कर आलोचकों के मुंह पर ताले जड़ दिए हैं. वॉर्नर ने मैच में 254 गेंदों में 16 चौकों और 2 छक्‍कों की मदद से 200 रन बनाए. 200 रन का आंकड़ा छूते ही वॉर्नर इसका जश्न मनाने लगे.

उस्मान ख्वाजा का चौंकाने वाला खुलासा, सिक्योरिटी ने 3 बार रोका, बोले- आप ऑस्ट्रेलियन नहीं दिखते

दोहरा शतक जड़ने के बाद डेविड वॉर्नर भावुक हो गए. वह खुशी से झूम उठे. सबसे पहले वह मैदान पर ही अपने घुटनों पर बैठ गए और चीखने लगे. इसके बाद बाएं हाथ के खिलाड़ी ने हवा में उछल कर भी जश्न मनाया, जो वॉर्नर के लिए काफी महंगा साबित हुआ. क्योंकि उन्होंने इसके बाद अपनी जांघ के पिछले हिस्से को पकड़ लिया. इसके बाद मैदान पर मेडिकल टीम आई. दरअसल, वह पहले से ही ऐंठन से पीड़ित थे. उन्होंने पूरी पारी में बल्लेबाजी की और जश्न ने उनके दर्द को और बढ़ा दिया. उसके बाद उसके साथी और मेडिकल टीम उन्हें सहारा देकर मैदान से बाहर ले गई. इस दौरान डेविड वॉर्नर इतना तड़प रहे थे कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे.

A double century for David Warner!

But his #OhWhatAFeeling jump comes at a cost! 😬#AUSvSA | @Toyota_Aus pic.twitter.com/RqJLcQpWHa

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 27, 2022