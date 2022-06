डेविड वॉर्नर की बाज जैसी नजर और चीते जैसी फुर्ती... एक हाथ से लपका कैच, Video देखकर कहेंगे- वाह!

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया के स्टार ओपनर डेविड वॉर्नर जितने अच्छे बल्लेबाज हैं, उतने कमाल के फील्डर भी हैं. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट मैच (SL vs AUS 1st Test) के पहले दिन इसकी बखूबी झलक भी दिखाई. श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 29 जून से शुरू हुआ. टेस्ट के पहले ही दिन डेविड वॉर्नर ने ऐसा कैच लपका कि लोग कहने लगे- चीते जैसी फुर्ती और बाज जैसी नजर.

35 साल की उम्र में भी डेविड वॉर्नर फुर्ती और मैदान पर एक्टिव रहने के मामले में किसी से भी कमा नहीं हैं. उन्होंने श्रीलंका के कप्तान दिमुथ करुणारत्ने का शानदार कैच एक हाथ से डाइव लगाकर लपका. खास बात है कि उनके साथी खिलाड़ी उस समय कैच नहीं बल्कि एलबीडब्ल्यू की अपील करने में लगे थे लेकिन वॉर्नर तो जैसे गेंद पर ही नजरें गड़ाए हुए थे. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो को देख फैंस भी हैरान रह गए. यह वाकया मुकाबले के पहले श्रीलंका टीम की पहली पारी के दौरान हुआ. स्पिनर नाथन लॉयन के पारी के 30वें ओवर की दूसरी गेंद को कप्तान दिमुथ करुणारत्ने डिफेंड करना चाहते थे. उन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन गेंद पहले बल्ले से लगी और फिर पैड पर लगकर स्लिप की तरफ चली गई.

Everyone went up for LBW.. David Warner kept his eye on the prize and took an absolute ripper! #SLvAUS pic.twitter.com/f7cdguPs39

— Chloe-Amanda Bailey (@ChloeAmandaB) June 29, 2022