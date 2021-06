डेविड वॉर्नर ने कहा- राहुल द्रविड़ ने लगाई मैच विनर खिलाड़ियों की लाइन, पूरी तरह बदल गई टीम इंडिया

नई दिल्ली. बीते कुछ सालों में टीम इंडिया पूरी तरह बदल गई है. घर में मजबूत टीमों को हराने के साथ ही विदेश में भी भारतीय टीम जीत दर्ज कर रही है. भारतीय क्रिकेट में आया ये बदलाव रातों-रात नहीं हुआ है. इसके लिए देश में घरेलू क्रिकेट का बिल्कुल नया ढांचा तैयार किया गया. युवा खिलाड़ियों का बड़ा पूल तैयार किया गया. इनके खेल को तराशा गया. यही वजह है कि आज दो टीम इंडिया तैयार हो चुकी है. इसका श्रेय पूर्व भारतीय बल्लेबाज और नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर राहुल द्रविड़ को जाता है. उन्होंने पिछले कुछ सालों में पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल जैसे खिलाड़ियों को तराशने का काम किया, जो आज टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं.



ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वॉर्नर भी द्रविड़ की इस काबिलियत के मुरीद हैं. उन्होंने स्पोर्ट्स टुडे पर बातचीत के दौरान कहा कि आज भारतीय क्रिकेट जैसा नजर आ रहा है, उसे बनाने में द्रविड़ का बड़ा योगदान है. उन्होंने मैच विनर खिलाड़ियों की लाइन लगा दी है और इसी वजह से भारतीय क्रिकेट में बड़ा बदलाव आया. इसे समझने के लिए ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं. पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत को टेस्ट सीरीज में मिली ऐतिहासिक जीत से ही ये बात साबित होती. उस दौरे पर इशांत नहीं खेले थे. विराट कोहली, मोहम्मद शमी एडिलेड में हुए पहले टेस्ट के बाद बाहर हो गए थे. इसके बाद भी टीम ने मेलबर्न टेस्ट जीतकर सीरीज बराबर की.



Among other things I liked @davidwarner31 crediting Rahul Dravid saying he is the one creating the supply line and that’s what has made a huge diff to this Indian team.