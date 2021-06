WTC Final: सिराज को फाइनल में खेलते देखना चाहते हैं डेविड वॉर्नर, कहा-ऑस्ट्रेलिया के निकाले थे 'आंसू'

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व उप-कप्तान डेविड वॉर्नर (David Warner) चाहते हैं कि पेसर मोहम्मद सिराज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलें. उन्होंने कहा कि सिराज ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को काफी परेशान किया था और न्यूजीलैंड के खिलाफ WTC फाइनल में भी वह बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से WTC फाइनल खेला जाना है, जो मुकाबला साउथम्पटन के एजिस बाउल में होगा.



वॉर्नर ने 'स्पोर्ट्स टुडे' से बातचीत में कहा, 'यदि इंग्लैंड में पिच सपाट रहती है तो पेसर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. फिर गर्मी बहुत रहती है.' उन्होंने आगे कहा, 'सिराज ने ऑस्ट्रेलिया को काफी परेशान किया था. उनकी निरंतरता कमाल की है. मैंने भी उनके खिलाफ कुछ मैच खेले हैं.' सिराज के पास अनुभव काफी कम है और उन्होंने अभी तक अपने करियर में पांच टेस्ट मैच खेले हैं लेकिन वह प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहे. उन्होंने टेस्ट में कुल 16 विकेट लिए हैं.



सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में तीन मैच खेले और कुल 13 विकेट लिए थे. इतना ही नहीं, इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने कुल 3 विकेट लिए थे. वॉर्नर ने कहा कि ईशांत शर्मा लंबे कद के तेज गेंदबाज हैं और उनकी गेंद भी काफी परेशान कर सकती है. उन्होंने कहा कि चयनकर्ताओं को काफी परेशानी होगी कि किसे मौका दिया जाए और किसे छोड़ा जाए. वॉर्नर ने जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की भी तारीफ की.

David Warner on team bowling combination of India and New Zealand. Was really surprised to see @davidwarner31 as analyst, but he was fabulous. pic.twitter.com/t89OhWJU1j