VIDEO : बाएं हाथ से नहीं बन रही बात तो दाएं से दनादन की तैयारी, इस बार पंत का साथी ही पड़ेगा टीम इंडिया पर भारी

नई दिल्ली. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट की सीरीज का पहला मुकाबला 9 फरवरी से नागपुर में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया की नजर 19 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीतने पर है. इसके लिए कंगारू टीम प्रैक्टिस में जमकर पसीना बहा रही. भारतीय स्पिन गेंदबाजों से पार पाने के लिए टर्निंग ट्रैक पर अभ्यास कर रही. ऑस्ट्रेलिया को अपने सलामी बैटर डेविड वॉर्नर से इस दौरे पर बड़ी उम्मीदें हैं. अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर खड़े 36 साल के वॉर्नर के लिए यह भारत का आखिरी दौरा हो सकता है. ऐसे में वो इसे यादगार बनाने की कोशिशों में जुटे हैं. इसी कड़ी में वॉर्नर ने नेट्स पर ऐसा कुछ किया, जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल होगा. वॉर्नर ने नेट्स पर बाएं हाथ के साथ-साथ दाएं हाथ से बैटिंग की.

यह कोई पहला मौका नहीं है, जब बाएं हाथ के बैटर डेविड वॉर्नर ने दाएं हाथ से बल्लेबाजी की कोशिश की. इससे पहले 2019 में उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में क्रिस गिल के खिलाफ यह हथकंडा अपनाया था और चौके भी लगाए थे. वॉर्नर आईपीएल 2023 में ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते नजर आएंगे.

वॉर्नर खुद भी इस बात का संकेत दे चुके हैं कि यह उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में आखिरी साल हो सकता है. उन्होंने स्काय स्पोर्ट्स को दिए इंटरव्यू में कहा था कि यह मेरे अंतरराष्ट्रीय करियर का आखिरी साल होगा. मेरी नजर 2024 टी20 विश्व कप पर भी है. मैं अमेरिका में विश्व कप जीत के साथ अपने करियर को खत्म करना चाहूंगा. हालांकि, यह सारी बातें मेरे सेलेक्शन पर निर्भर रहेंगी.

Extraordinary skill – @davidwarner31 switching between batting left and right handed in the nets at Alur #INDvAUS pic.twitter.com/6cHhJAcvSm

— Louis Cameron (@LouisDBCameron) February 5, 2023