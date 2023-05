नई दिल्‍ली. अरुण जेटली स्‍टेडियम में खेले जा रहे आईपीएल 2023 का अहम मुकाबला दिल्‍ली कैपिटल्‍स और चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के बीच खेला जा रहा है. मैच के दौरान डीसी के कप्‍तान डेविड वार्नर और सीएसके के पूर्व कप्‍तान रवींद्र जडेजा के बीच एक मजेदार वाक्‍या देखने को मिला. जड्डू रन आउट करने के लिए कंगारू बल्‍लेबाज को डराने का प्रयास कर रहे थे. वहीं, वार्नर भी क्रीज के अंदर वापस नहीं गए. वो अपना बल्‍ले को जड्डू के स्‍टाइल में तलवार की तरह उठाकर बाहर ही खड़े रहे. इस फनी इंसिडेंट के दौरान ऐसा लग रहा था कि मनों दोनों एक दूसरे से जंग के लिए तैयार हैं

यह पूरा वाक्‍या दिल्‍ली कैपिटल्‍स की बैटिंग के दौरान सामने आया. जडेजा की थ्रो पर वार्नर ने डाइव लगाई और वो नॉन-स्‍ट्राइकर एंड पर रन आउट होते-होते बचे. बॉल दूसरी तरफ प्‍लेयर के हाथ में थी. इसके बावजूद दिल्‍ली कैपिटल्‍स के कप्‍तान अगला रन लेने के लिए भाग लिए. इसके बाद फिर वो रन आउट होने से बचे. वार्नर यहीं नहीं माने. एक बार फिर गेंद जडेजा के हाथ में थी. वो क्रीज से बाहर थे. जडेजा उन्‍हें डराकर वापस क्रीज के अंदर जाने के लिए कह रहे थे लेकिन वार्नर नहीं रुके. उन्‍होंने पहले बैट को जडेजा की तरफ आगे किया. फिर उन्‍हीं के स्‍टाइल में बल्‍ले को तलवार की तरह घुमाते हुए मस्‍ती करने लगे.

The mind-games have hit a new high here in Delhi #TATAIPL | #DCvCSK

Watch the Warner Jadeja battle here

