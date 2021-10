DC vs RCB: भरत के आखिरी गेंद पर छक्का जड़ते ही खुशी के मारे उछलने लगे कोहली; देखें वीडियो

नई दिल्ली. आईपीएल 2021 (IPL 2021) का लीग स्टेज शुक्रवार को रोमांचक अंदाज में खत्म हुआ. आखिरी मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स (RCB vs DC) आमने-सामने थे. आरसीबी को जीत के लिए आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए थे और टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत (KS Bharat) ने छक्का जड़ टीम को 7 विकेट से जीत दिला दी. आरसीबी को मिली रोमांचक जीत पर कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उन्होंने ड्रेसिंग रूम में जीत का जबरदस्त जश्न मनाया. जैसे ही श्रीकर ने छक्का लगाया विराट ड्रेसिंग रूम में ही उछलने लगे. विराट के जश्न मनाने का यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.

भरत ने 52 गेंद में नाबाद 78 रनों की आतिशी पारी खेली. उनकी यह पारी इसलिए भी खास थी कि क्योंकि आरसीबी ने 165 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 रन के भीतर 2 विकेट गंवा दिए थे. कप्तान विराट कोहली (4) और देवदत्त पडिक्कल (0) पर आउट हो गए थे. इसके बाद आरसीबी मुश्किल में नजर आ रही थी. लेकिन भरत ने पहले एबी डिविलियर्स के साथ तीसरे विकेट के लिए 49 और फिर ग्लेन मैक्सवेल के साथ चौथे विकेट के लिए 111 रन की अहम पार्टनरशिप करते हुए टीम की जीत दिला दी.

Scenes from the #RCB camp as @KonaBharat finishes it off in style.#VIVOIPL #RCBvDC pic.twitter.com/ApyHdTuJ9U

— IndianPremierLeague (@IPL) October 8, 2021