देश के लिए सबसे ज्यादा मैच....टी20 में सबसे तेज शतक, CWG के बीच धाकड़ बल्लेबाज ने छोड़ा टीम का साथ

नई दिल्ली. महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक बनाने वाली डिएंड्रा डॉटिन ने वेस्टइंडीज टीम से संन्यास की घोषणा की है. ऑलराउंडर ने अपने इस फैसले के पीछे टीम के माहौल को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने ट्वीट कर फैंस को यह जानकारी दी. डॉटिन फिलहाल, कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा ले रही बारबाडोस टीम की तरफ से खेल रही हैं. उन्होंने अपने पोस्ट में यह बताया है कि वो घरेलू के साथ लीग क्रिकेट भी खेलती रहेंगी. हालांकि, इसमें क्रिकेट वेस्टइंडीज की तरफ से पहली बार आयोजित हो रहा वुमेंस कैरेबियन प्रीमियर लीग होगा या नहीं, यह अभी साफ नहीं है.

डॉटिन 30 अगस्त से शुरू हो रहे वुमेंस सीपीएल में त्रिनबागो नाइट राइडर्स की कप्तानी करने वाली हैं. हालांकि, वो यूके में द हंड्रेड (100 बॉल का मैच) के दूसरे सीजन में मैनेचेस्टर की टीम से खेलने वाली हैं.

डॉटिन ने ट्विटर पर शेयर पोस्ट में लिखा है, ‘मैंने अपने क्रिकेट करियर के दौरान कई बाधाओं का सामना किया और उन्हें पार किया. हालांकि, टीम का वर्तमान माहौल ऐसा नहीं है, जो खेल को लेकर मेरे जुनून को दोबारा बढ़ा सके और जिसमें मैं अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर पाऊं. बहुत दुख के साथ लेकिन बिना अफसोस, मुझे एहसास हुआ कि मैं अब टीम कल्चर और माहौल का पालन करने में सक्षम नहीं हूं, क्योंकि इसने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की मेरी क्षमता को पहले के मुकाबले कम कर दिया है. मुझे वेस्टइंडीज के लिए जो खेलने का मौका मिला, उसके लिए सबकी शुक्रगुजार हूं. अपने 14 साल के खेल के दौरान, मैंने मैदान पर अपना 100 फीसदी देने का प्रयास किया.’

Thanks to all for the love and support with in my past 14 years of playing cricket for West Indies! I look forward to be playing domestic cricket around the world pic.twitter.com/Vmw6AqpYQJ

— Deandra Dottin (@Dottin_5) July 31, 2022