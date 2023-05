CSK के खिलाड़ियों को पैसों का लालच देते हैं दीपक चाहर, खुद किया खुलासा, बोले- अगर हम जीते तो...

नई दिल्ली. महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स की रिकॉर्ड 10वीं बार इंडियन प्रीमिर लीग (आईपीएल) 2023 के फाइनल में पहुंच गई है. सीएसके आईपीएल इतिहास में 10वीं बार फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम है. जहां एक तरफ धोनी की शानदार कप्तानी सीएसके की इस सफलता का राज है. वहीं, दूसरी तरफ टीम के पेसर ने खिलाड़ियों को मोटिवेट करने का अपना एक अलग ही तरीका बताया है. दीपक चाहर ने खुलासा किया है कि वह अपनी टीम के साथियों मथीश पथिराना और डेवोन कॉन्वे को किस तरह से प्रेरित कर रहे हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स ने क्वॉलिफायर 1 में गुजरात टाइटन्स को 15 रन से हराया और फाइनल में अपनी जगह बनाई. धोनी की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट पर 172 रन बनाए. जवाब में गुजरात टाइटन्स 157 रनों पर ही सिमट गए. चेन्नई सुपर किंग्स की इस जीत के बाद दीपक चाहर ने जियो सिनेमा पर बात की. सोशल मीडिया पर दीपक चाहर का यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

सीएसके के पेसर दीपक चाहर ने कहा मैं विदेशी साथी खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए पैसों की बात करता हूं. साथ ही विदेशी खिलाड़ियों के लिए पैसों को उनकी करेंसी में बदल कर बताता हूं. दीपक चाहर ने कहा, ”और जो विदेशी प्लेयर हैं, उनसे पैसों की बात करता हूं कि जीते तो बोनस बहुत अच्छा मिलता है. उनको उनकी करेंसी में कंवर्ट करके बताता हूं. जैसे पथिराना को बताया कि अगर जीते तो 9 करोड़ मिलेंगे. श्रीलंकन हिसाब से. कॉन्वे को बताया कि 350 डॉलर मिलेगा. मोटिवेशन चाहिए.” दीपक चाहर की यह बात सुनकर साथ खड़े तीनों एंकर भी हंसने लगते हैं.

