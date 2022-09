जेंटलमैन गेम को शर्मसार करने वाला दीप्ति शर्मा को कैसे कह रहा चीटर? पहले खुद के गिरेबां में झांके

नई दिल्ली. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड में पहली बार वनडे सीरीज में मेजबानों का क्लीन स्वीप कर इतिहास रच दिया है. यह मुकाबला झूलन गोस्वामी (Jhulan Goswami) का आखिरी इंटरनेशनल मैच था. झूलन ने भी अपने आखिरी मैच को यादगार बनाने में नहीं चूकीं. उन्होंने इस दौरान गेंदबाजी में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया. इन उपलब्धियों के बावजूद आज कोई इनकी बात नहीं कर रहा, बल्कि चर्चा हो रही है दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) की, जिन्होंने मांकड़िंग के जरिए विपक्षी बल्लेबाज को रनआउट किया. हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी जिसने चंद रुपयों के लिए जेंटलमैन गेम को शर्मसार किया था अब वही दीप्ति को चीटर कह रहा है.

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ (Mohammad Asif) ने रविवार (25 सितंबर को) को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, ‘ हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहां बॉलिंग करने का कोई इरादा नहीं है. वह केवल नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़ी बल्लेबाज की ओर देख रही है जिससे की वह चीट कर सके. यह सही नहीं है और खेल भावना के विपरीत है.’ आसिफ वही गेंदबाज हैं जिन्होंने साल 2010 में इंग्लैंड दौरे पर स्पॉट फिक्सिंग की थी. जिसके बाद वह जेल भी गए थे. उनपर 7 साल का बैन भी लगा था. अब वही आसिफ दीप्ति को ज्ञान दे रहे हैं.

