नई दिल्‍ली. आईपीएल 2023 में एक सप्‍ताह का खेल हो चुका है. इस दौरान दिल्‍ली कैपिटल्‍स का हाल इस सीजन भी पिछले साल जैसा ही नजर आ रहा है. यह टीम अबतक तीन मुकाबले खेल चुकी है. एक भी मैच डेविड वार्नर की कप्‍तानी वाली टीम अपने नाम नहीं कर पाई है. ऐसे में टीम के मालिक पर्थ जिंदल का नाराज होना लाजमी है. जिंदल ने सोशल मीडिया पर टीम मैनेजमेंट के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली. उनका ट्वीट इस वक्‍त काफी वायरल हो रह है.

दिल्‍ली कैपिटल्‍स फ्रेंचाइजी का मालिकाना हक जीएमआर ग्रुप और जेएसडब्‍लयू ग्रुप के पास हैं. दोनों के पास इस फ्रेंचाइजी की बराबर की हिस्‍सेदारी है. ऋषभ पंत की गैर-मौजूदगी में इस सीजन डेविड वार्नर को टीम का कप्‍तान बनाया गया है. कप्‍तान बदलने से भी टीम के प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं आया है. प्‍वाइंट्स टेबल पर नजर डालें तो दिल्‍ली की टीम 10 टीमों में आखिरी स्‍थान पर है.

3 games, 3 losses – very tough to see this @DelhiCapitals – not enough intent with the bat and execution lacking in some areas in the field – we have the belief in this bunch – let’s regroup and start fresh from Tuesday – I believe in this team. Come on Delhi!

— Parth Jindal (@ParthJindal11) April 9, 2023