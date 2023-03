महिला IPL का फाइनल आज.. हरमनप्रीत के सामने होंगी वर्ल्ड चैंपियन कप्तान, 7 नंबर से है दोनों का खास रिश्ता

नई दिल्ली. महिला आईपीएल (WPL) को आज यानी रविवार (26 मार्च) को पहला चैंपियन मिल जाएगा. फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस (DC vs MI) की टीमें आमने सामने होंगी. यह मुकाबला मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. मुंबई इंडियंस के कप्तान हरमनप्रीत कौर के सामने मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन कप्तान मेग लैनिंग की दिल्ली कैपिटल्स होगी. यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है क्योंकि दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक महिला खिलाड़ी शामिल हैं. दोनों टीमों के कप्तान का नंबर 7 से खास रिश्ता है.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं. हरमनप्रीत कौर ने मौजूदा लीग में 2 अर्धशतक जड़े हैं. मुंबई ने एलिमिनेटर मैच में यूपी वॉरियर्स को मात देकर फाइनल का टिकट कटाया. हरमनप्रीत के अलावा नैट साइवर भी शानदार लय में हैं जिन्होंने एलिमिनेटर में नाबाद 72 रन की पारी खेली.

यह भी पढ़ें: कौन हैं मैथ्यू शॉर्ट… जो पंजाब किंग्स में बेयरस्टो के होंगे रिप्लेसमेंट… जानिए टैलेंटेड ऑलराउंडर के बारे में सबकुछ

We are less than 24 hours away from the #TATAWPL Final ⏳#DCvMI | #Final pic.twitter.com/UGv15A7GWT

— Women’s Premier League (WPL) (@wplt20) March 25, 2023