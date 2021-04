DC vs RCB Live Score: दिल्ली के सामने विराट कोहली की कड़ी चुनौती, अहमदाबाद में होगी भिड़ंत

मैच से पहले दिल्ली के पेसर इशांत शर्मा ने एक खास मैसेज दिया है.

Important: Through #ProjectPlasma, we aim to urge COVID-19 survivors to donate Plasma to help those battling from the virus. Share this message with anyone who you know has survived COVID-19 to help spread the word.

#YehHaiNayiDilli #IPL2021 @ImIshant @FeverFMOfficial pic.twitter.com/WDHVryX4Gc