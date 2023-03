ऋषभ पंत नहीं तो क्या, DC को मिला नया दिलेर, बाबर की टीम के छुड़ाए छक्के, तूफानी शतक से तोड़ा अपना रिकॉर्ड

नई दिल्ली. IPL 2023 का आगाज 31 मार्च से होगा. सर्जरी के बाद रिकवर हो रहे ऋषभ पंत इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से नहीं खेलेंगे. हालांकि, पंत जैसे पावर हिटर की कमी दिल्ली को नहीं खलेगी. क्योंकि दिल्ली को एक और दिलेर मिल गया है, जो पंत की तरह ही पावर हिटिंग करता है और पाकिस्तान सुपर लीग में गेंदबाजों का काल बना हुआ है. इस खिलाड़ी का नाम रिली रुसो है. रिली ने एक दिन पहले पाकिस्तान सुपर लीग के इतिहास का सबसे तेज शतक ठोका है. रिली ने महज 41 गेंद में अपना शतक पूरा किया है. रिली को आईपीएल 2023 के लिए दिसंबर में हुए ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने 4.6 करोड़ में खरीदा था.

रिली रुसो पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तांस की तरफ से खेल रहे हैं. उन्होंने बाबर आजम की टीम पेशावर जाल्मी के खिलाफ 41 गेंद में तूफानी शतक ठोका. इससे पहले, भी पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे तेज शतक ठोकने का रिकॉर्ड रुसो के ही नाम था. उन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 2020 में 43 गेंद में सैकड़ा जड़ा था. रुसो की 51 गेंद में 121 रन की पारी की बदौलत मुल्तान सुल्तांस ने 243 रन के टारगेट को 5 गेंद रहते ही हासिल कर लिया. मुल्तान सुल्तांस ने टी20 इतिहास के दूसरे सबसे बड़े स्कोर का पीछा करते हुए जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही मुल्तान सुल्तांस ने पीएसएल 2023 के प्लऑफ में जगह पक्की कर ली.

