IPL 2022: 18 साल के बल्लेबाज का सपना हुआ पूरा, हार के बावजूद सचिन तेंदुलकर से मिला खास पुरस्कार

नई दिल्ली. 5 बार की चैम्पियन मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2022 अब तक किसी बुरे सपने जैसा साबित हुआ है. टीम को अब तक एक भी जीत नहीं मिली. अब तक हुए पांचों मुकाबलों में टीम को हार झेलनी पड़ी है. पंजाब किंग्स के खिलाफ एक दिन पहले हुई मैच में भी मुंबई के हाथ नाकामी आई. लेकिन रोहित शर्मा की अगुवाई वाली इस टीम के लिए अच्छी बात यह है कि युवा खिलाड़ी दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं. पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में बेबी एबी के नाम से मशहूर 18 साल के डेवाल्ड ब्रेविस ने शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने पंजाब किंग्स के लेग स्पिनर राहुल चाहर की गेंदों पर लगातार 4 छक्के उड़ाए. ब्रेविस ने इस मुकाबले में महज 25 गेंद में 49 रन की ठोके. हालांकि, मुंबई की टीम यह मुकाबला हार गई. इसके बावजूद डेवाल्ड का बड़ा सपना पूरा हुआ.

डेवाल्ड ब्रेविस (Dewald Brevis) को पंजाब किंग्स के खिलाफ 196 की स्ट्राइक रेट से 49 रन बनाने की वजह से अपने आयइल सचिन तेंदुलकर से खास पुरस्कार मिला. सचिन ने उन्हें इस पारी के लिए मुंबई इंडियंस का प्लेयर ऑफ द मैच चुना और ड्रेसिंग रूम में इस 18 साल के बल्लेबाज को बैज लगाया. मुंबई इंडियंस ने दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को मेगा ऑक्शन में 3 करोड़ रुपए में खरीदा था. ब्रेविस ने पंजाब किंग्स के स्पिनर राहुल चाहर के एक ओवर में 4 छक्के और एक चौका उड़ाया था. वो एक रन से अर्धशतक से चूक गए. लेकिन मुंबई को जीत की दहलीज तक पहुंचाने वाले इस बल्लेबाज ने अपनी पारी से दिग्गजों को मुरीद बना लिया.

Dewald’s 🔥 knock rewarded him with the POTM badge from Sachin 🏅👏#OneFamily #DilKholKe #MumbaiIndians #MIvPBKS @sachin_rt MI TV pic.twitter.com/5cUHPLDYzY

— Mumbai Indians (@mipaltan) April 14, 2022