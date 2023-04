धोनी के सामने फिर अंपायर हुए फेल, 2 बार बदला फैसला, KKR के कप्तान भी रह गए हैरान

नई दिल्ली. चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट की दुनिया में जो मुकाम हासिल किया है, उसके बारे में सभी जानते हैं. धोनी एक असाधारण कप्तान हैं. उन्होंने भारत के लिए आईसीसी की तीनों ट्रॉफी जीती हैं. दुनिया का कोई भी कप्तान यह नहीं कर पाया है. आईपीएल में भी धोनी चार बार चेन्नई सुपर किंग्स को खिताब जितवा चुके हैं. धोनी की कप्तानी, बैटिंग, फिनिशिंग स्टाइल, मैदान पर कूल अंदाज के साथ-साथ धोनी डीआरएस के लिए भी जाने जाते हैं. बहुत ही कम ऐसा हुआ होगा, जब धोनी डीआरएस लिया हो और वह फेल हो गया हो. धोनी की इस खूबी के कारण फैन्स DRS को ‘धोनी रिव्यू’ सिस्टम के नाम से भी जानते हैं. कोलकाता के खिलाफ रविवार को खेले गए मैच में धोनी के एक बार फिर से डीआरएस लिए और दोनों बार यह सीएसके पक्ष में साबित हुए. एक बार तो ऐसा मौका भी आया, जब विरोधी टीम के कप्तान नितीश राणा भी हैरान रह गए थे.

यह वाकया कोलकाता नाइट राइडर्स की पारे के 18वें ओवर में हुआ था. तुषार पांडे की गेंद पर डेविड विसे के पैड्स पर लगी. तुषार पांडे एलबीडबल्यू की अपील की. कप्तान एमएस धोनी सहित पूरी सीएसके टीम ने अपील की, लेकिन अंपायर ने इसे नकार दिया, लेकिन धोनी ने तुरंत ही डीआरएस की अपील कर दी. गेंद डेविड विसे की जांघ पर लगी थी, जिसके कारण अंपायर को विश्वास हो गया था कि गेंद स्टंप के ऊपर से गई होगी. लेकिन जब रीप्ले दिखाया गया तो गेंद लेग स्टंप से टकराती दिखी और इसलिए फैसला पलट दिया गया. इस वाकये से डेविड विसे शॉक्ड हो गए और केकेआर के कप्तान नितीश राणा भी हैरान रह गए.

DRS – DHONI REVIEW SYSTEM

Umpire smiled becouse he is amazed of Dhoni’s decision #MSDhoni #Leo #CSK pic.twitter.com/HfVPMxPawI

