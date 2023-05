IPL 2023: धोनी ने बेटे को किया आउट, पिता के निकल पड़े आंसू, बोले-मेरा जीवन...

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग के हर सीजन में ऐसे कई युवा उभरकर सामने आते हैं, जिन्हें भविष्य का स्टार माना जाता है. आईपीएल के इस सीजन में भी एक-दो नहीं, कई ऐसे खिलाड़ी चमके हैं. यशस्वी जायसवाल, सुयश शर्मा के अलावा एक और ऐसा खिलाड़ी है, जिसने इस सीजन में अपनी चमक बिखेरी है, इसका प्लेयर का नाम ध्रुव जुरेल है. ध्रुव इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स के लिए मैच फिनिशर का रोल निभा रहे हैं और अपने दूसरे सीजन में ही इस रोल में फिट और हिट नजर आ रहे हैं. इस विकेटकीपर बैटर ने बीती 27 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में राजस्थान के लिए मैच फिनिश करने वाली पारी खेली थी. उन्होंने 15 गेंद में 34 रन ठोके थे. ये मुकाबला राजस्थान ने 32 रन से जीता था.

ध्रुव जुरेल का एक वीडियो आईपीएल के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है. इसमें उन्होंने डेब्यू, धोनी से मुलाकात और इस सीजन में उनके खेल को लेकर परिवार क्या सोच रहा है? इस पर खुलकर बात की. ध्रुव ने कहा, पिता ने आईपीएल से पहले बस यही कहा था कि आपके हाथ में है मेहनत करना, बस वो करो. जिस चीज को नियंत्रित कर सकते हो, उसपर ध्यान दो. मैं भी ऐसा करने की कोशिश कर रहा. मुझे पता था कि मेरा इस्तेमाल इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर होगा. इसके लिए मैं तैयार था और जो अभ्यास सत्र में किया, उसे ही फॉलो किया.

अब मां भी बैठकर मैच देख लेती हैं: ध्रुव

ध्रुव ने आगे कहा कि मां मेरे मैच देखने से डरती हैं. उन्हें लगता है कि कहीं मैं आउट ना हो जाऊं. लेकिन, अब माता-पिता को मुझे टीवी पर खेलते देख अच्छा लगता है.

