VIDEO: विराट कोहली ने क्या अमित मिश्रा को दी गाली? जूनियर खिलाड़ी को दिखाया जूता, ये कैसी खेल भावना

नई दिल्ली. आईपीएल 2023 के 43वें मैच में जमकर बवाल हुआ. लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (LSG vs RCB) के बीच ईकाना स्टेडियम में खेले गए मैच में विराट कोहली (Virat Kohli) विपक्षी टीम के खिलाड़ी अमित मिश्रा (Amit Mishra) और नवीन उल हक (Naveen ul Haq) के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर गौतम गंभीर से भिड़ते हुए नजर आए. सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि कोहली ने ऑन द फील्ड अपने से जूनियर खिलाड़ी नवीन उल हक और सीनियर क्रिकेटर अमित मिश्रा को अपशब्द कहे. विराट यहीं नहीं रुके, उन्होंने नवीन उल हक को अपना जूता भी दिखाया. कोहली ने ऐसा क्यों किया, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है.

सोशल मीडिया पर वायरल कई वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मामले की शुरुआत विराट कोहली की ओर से की गई. लखनऊ की पारी के 17वें ओवर की शुरुआत में विराट अचानक दौड़कर स्टंप के करीब आए और क्रीज पर मौजूद नवीन उल हक से कुछ कहा. इसके बाद नवीन भी कहां पीछे हटने वाले. अफगानी पेसर भी विराट के करीब आया और दोनों में तू तू मैं मैं होने लगी. इस दौरान विराट ने अपने जूते की ओर इशारा करते हुए उससे मिट्टी निकाली और नवीन को कुछ कहा. ऐसा लग रहा था जैसे वह अफगानी खिलाड़ी की औकात की बात कर रहे हों.

यह भी पढ़ें:कौन हैं नवीन उल हक जिसने विराट से लिया पंगा? हाथ मिलाने से भी किया इनकार! भारतीय ‘दिग्‍गज’ से होती है तुलना

Here is the whole fight scenario

.#LSGvsRCB #viratkholi #gautamgambhir pic.twitter.com/Km3PAdFXIu

— ℂ ℝ (@mumbai_raja_) May 1, 2023