क्या वीरेंद्र सहवाग को पहले से पता था कुंबले की कोच पद से होगी छुट्टी? BCCI के पूर्व अधिकारी की किताब में खुलासा

नई दिल्ली. पूर्व लेग स्पिनर अनिल कुंबले (Anil Kumble) ने 2017 में एक साल में ही टीम इंडिया (Team India) का कोच पद छोड़ दिया था. कुंबले ने तब क्यों ऐसा किया था, इसे लेकर कई तरह की बातें सामने आई थी. इसमें विराट कोहली (Virat Kohli) से उनके मतभेद को कोच पद छोड़ने की सबसे बड़ी वजह माना गया था. अब कमेस्ट्री प्रोफेसर और बीसीसीआई के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहे रत्नाकर शेट्टी (Ratnakar shetty) ने अपनी किताब On Board: Test.Trial.Triumph, My years in BCCI में भारतीय क्रिकेट, टीम इंडिया की जीत, ड्रेसिंग रूम में होने वाली साजिशों के साथ ही अनिल कुंबले के कोच पद से इस्तीफा देने के पीछे की कहानी बताई है.

बीसीसीआई के पूर्व सीएओ रत्नाकर शेट्टी (Ratnakar Shetty) ने अपनी किताब में सिलसिलेवार ढंग से बताया है कि क्यों कुंबले को 1 साल के भीतर ही टीम इंडिया के कोच पद से इस्तीफा सौंपना पड़ा? इस दौरान वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) को किसने कोच पद के लिए आवेदन देने को कहा था? आखिर क्यों विराट कोहली (Virat kohli) की कुंबले से अनबन हुई?

2017 चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद कुंबले ने पद छोड़ा था

जून 2017 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान से हारने के बाद कोच के रूप में अनिल कुंबले (Anil Kumble) के इस्तीफे की घटना ने यह बताया कि भारतीय क्रिकेट में चीजें कितनी तेजी से बदलती हैं.

सीओए की बैठक में नए कोच के तलाश की बात उठी

अपनी किताब में रत्नाकर शेट्टी ने लिखा, “मैं मई 2017 के दूसरे हफ्ते में मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच आईपीएल मैच की पूर्व संध्या पर वानखेड़े स्टेडियम में वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर से मिला था. तब वीरू (वीरेंद्र सहवाग) ने मुझे बताया कि डॉ श्रीधर ने उन्हें भारतीय टीम के कोच के पद के लिए आवेदन करने की सलाह दी है, तो उनकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया था.

“इसके कुछ दिन बाद मैं आईपीएल फाइनल के लिए हैदराबाद गया था. मैच से पहले COA (Committee of Administrators) की बैठक हुई थी. अनिल कुंबले और विराट कोहली, जो तब तक सभी फॉर्मेट के कप्तान बन चुके थे, को इस बैठक में भारतीय क्रिकेट के लिए आगे की राह पर एक प्रजेंटेशन देना था. विनोद राय और डायना एडुल्जी (प्रशासक समिति) दोनों इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे. कुंबले खुद बैठक में मौजूद थे, जबकि विराट को वर्चुअली इस मीटिंग में हिस्सा लेना था.”

‘सहवाग को कोच के लिए आवेदन करने को कहा गया था’

शेट्टी के मुताबिक, “इस बैठक के शुरू होने के बाद विनोद राय ने मुझसे पूछा कि बीसीसीआई ने 2016 में टीम इंडिया का कोच नियुक्त करने के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया था. आगे जो हुआ, वो चौंकाने वाला था. क्योंकि विनोद राय ने भऱी मीटिंग में, जिसमें कुंबले भी शामिल थे कि जल्द ही यही प्रक्रिया दोहरानी होगी. खुद अनिल कुंबले और मैं खुद यह सुनकर दंग रह गए थे. मुझे इस बैठक से पहले वीरेंद्र सहवाग के साथ हुई बातचीत याद आ गई और मैंने यह बात कुंबले से साझा की. मैं इस को यकीन से कह सकता हूं कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने मन से वीरेंद्र सहवाग को कोच पद के लिए आवेदन नहीं करने के लिए कहा होगा. जरूर उन्हें किसी ने ऐसा करने के लिए कहा होगा.”

कोहली ने मीटिंग में कुंबले पर सवाल खड़े किए थे

बीसीसीआई के पूर्व जीएम रत्नाकर शेट्टी ने अपनी किताब में आगे लिखा, “इस मीटिंग से यह साफ हो गया था कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि अनिल कुंबले टीम इंडिया के कोच बने रहें. मुझे बाद में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से पहले लंदन में हुई एक बैठक के बारे में पता चला, जिसमें हम पाकिस्तान से हार गए थे. इस मीटिंग में विराट कोहली, कुंबले, जौहरी, अमिताभ चौधरी और डॉ श्रीधर ने भाग लिया था और इसमें विराट ने कुंबले को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी. उन्होंने कुंबले पर खिलाड़ियों के साथ खड़े नहीं होने और ड्रेसिंग रूम का माहौल तनावपूर्ण बनाने के अलावा भी कई आरोप लगाए थे.” इस पूरे घटनाक्रम के बाद कुंबले ने कोच पद से इस्तीफा दे दिया था.

