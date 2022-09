VIDEO: पहले ओवर में गेंदबाज ने 11 बॉल डाली, फिर लगे पाकिस्तान को 2 झटके, बाबर-फखर फेल

दुबई. बाबर आजम (Babar Azam) का खराब फॉर्म एशिया कप के फाइनल में भी जारी है. वे श्रीलंका के खिलाफ (PAK vs SL) सिर्फ 5 रन बना सके. टूर्नामेंट के (Asia Cup 2022) फाइनल में श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 170 रन बनाए. भानुका राजपक्षे ने नाबाद 71 रन की बेहतरीन पारी खेली. जवाब में पाकिस्तान ने समाचार लिखे जाने तक 10 ओवर में 2 विकेट पर 68 रन बना लिए हैं. मोहम्मद रिजवान 36 और इफ्तिखार अहमद 17 रन बनाकर खेल रहे हैं. पाकिस्तान को अभी भी जीत के लिए 60 गेंद पर 103 रन बनाने हैं.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान को पहले ओवर में 11 गेंद खेलने को मिली. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका ने पहली गेंद नोबॉल डाली. अगली 4 गेंद वाइड रही. इस दाैरान एक चौका भी गया. यानी बिना गेंद के ही पाकिस्तान का स्कोर 9 रन हो गया था. हालांकि उन्होंने इसके बाद वापसी करते हुए पूरे ओवर में सिर्फ 12 रन दिए. दूसरा ओवर महीश तीक्ष्णा ने डाला और सिर्फ 4 रन दिए.

– us watching the second innings Powerplay of the DP World #AsiaCup2022 Final!

Keep watching #SLvPAK, LIVE NOW on Star Sports/Star Gold/Disney+Hotstar! pic.twitter.com/DkQKkQcQVy

— Star Sports (@StarSportsIndia) September 11, 2022