SL vs AUS: दिनेश चांदीमल के गगनचुंबी सिक्स से राह चलता शख्स हुआ घायल, बड़ा हादसा टला, देखें VIDEO

कोलंबो. श्रीलंका दौरे पर गई ऑस्ट्रेलिया और मेजाबन टीम श्रीलंका के बीच खेली गई दो मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 के बराबरी के साथ समाप्त हो चूकी है. इस सीरीज का पहला मुकाबला जहां ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से अपने नाम किया. वहीं दूसरे टेस्ट मुकाबले में श्रीलंकाई टीम ने वापसी करते हुए पारी और 39 रनों से विपक्षी टीम को मात दी. दूसरे टेस्ट मुकाबले के हीरो 30 वर्षीय स्पिनर प्रभात जयसूर्या (Prabath Jayasuriya) रहे. उन्होंने टीम के लिए अपने डेब्यू मुकाबले में ही कातिलाना गेंदबाजी करते हुए सर्वाधिक 12 सफलता प्राप्त की. जयसूर्या को उम्दा गेंदबाजी के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया.

जयसूर्या के अलावा दूसरे टेस्ट मुकाबले में श्रीलंकाई टीम की तरफ से जिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक प्रभावित किया वह मध्यक्रम के 32 वर्षीय अनुभवी बल्लेबाज दिनेश चांदीमल (Dinesh Chandimal) रहे. उन्होंने टीम के लिए पहली पारी में नाबाद दोहरी शतकीय पारी खेली. चांदीमल के इस उम्दा पारी के बदौलत ही श्रीलंकाई टीम पहली पारी में 554 रनों के विशाल लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब हो पाई.

दिनेश चांदीमल ने टीम के लिए दूसरे टेस्ट मुकाबले में कुल 326 गेंदों का सामना किया. इस दौरान उनके बल्ले से 16 चौके एवं पांच बेहतरीन छक्कों के बदौलत कुल 206* रन निकले. मैच के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई स्टार तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क (Mitchell Starc) की एक गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाया. इस बीच गेंद स्टेडियम पार सड़क पर जा रहे कुछ शख्स से जा टकराई. सुखद भरी खबर यह रही कि इस गेंद से कोई व्यक्ति बुरी तरह से घायल नहीं हुआ. हालांकि चोट लगने से एक शख्स अपनी पेट को सहलाता हुआ नजर आया.

Dinesh Chandimal has torn strips off the Aussie attack, scoring an unbeaten 206* – bringing up his double century with two huge sixes, one of which ended up on the streets of Galle 🇱🇰🏏

