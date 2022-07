IND vs WI: अश्विन ने कार्तिक की तारीफ की या चुटकी ली, वीडियो देखकर आप खुद ही समझिए

नई दिल्ली. टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को पहले टी20 में 68 रन से हराया. इस जीत के साथ भारत ने 5 टी20 की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. भारत की जीत के हीरो दिनेश कार्तिक रहे. उन्होंने आखिरी के कुछ ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर भारत को 190 रन के स्कोर तक पहुंचाया. कार्तिक 19 गेंद में 41 रन बनाकर नाबाद रहे. मैच के बाद आर अश्विन ने अपने दोस्त दिनेश कार्तिक का बीसीसीआई टीवी के लिए इंटरव्यू लिया. इस इंटरव्यू की शुरुआत अश्विन ने कुछ इस तरह की कि किसी के लिए भी यह समझना मुश्किल होगा कि वो अपने दोस्त की तारीफ कर रहे या उनपर चुटकी ले रहे. हालांकि, अश्विन ने कार्तिक का जिस तरह इंट्रोडक्शन दिया, वो भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज को काफी पसंद आया.

आइए आपको बताते हैं कि आखिर अश्विन ने आखिर कार्तिक के परिचय में ऐसा क्या कहा कि मामला तारीफ और चुटकी लेने में उलझता दिख रहा. अश्विन ने कहा, पहला टी20 ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. लारा ने 2007 में इसी मैदान में संन्यास का ऐलान किया था. लेकिन, उस दौर के एक क्रिकेटर अभी भी खेल रहे हैं और हमारे साथ हैं. वो दिनेश कार्तिक हैं, जो हमारे साथ मौजूद हैं. बस, इसी बात को लेकर लगा कि अश्विन अपने साथी खिलाड़ी की तारीफ कर रहे या मजे ले रहे. हालांकि, बाद में कार्तिक ने इसे लेकर उनकी तारीफ की, तो यह साफ हो गया कि कार्तिक को तो अश्विन द्वारा दिया गया अपना इंट्रोडक्शन काफी पसंद आया.

2 great friends, 1 good chat

Presenting @ashwinravi99 & @DineshKarthik from Trinidad as the duo talk about each others’ career, dressing room atmosphere & the upcoming T20 World Cup. – By @28anand

Full interview #TeamIndia | #WIvIND https://t.co/o1Vv3lwTBl pic.twitter.com/yXMEv4N8x5

— BCCI (@BCCI) July 30, 2022