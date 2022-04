'दिनेश कार्तिक ने टीम इंडिया में वापसी के लिए मजबूत दावा पेश किया...' विराट कोहली ने की तारीफ

मुंबई. विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक आईपीएल के 15वें सीजन (IPL-2022) में दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने दिनेश कार्तिक की तारीफ की है. विराट ने कहा कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) टीम के उनके साथी खिलाड़ी कार्तिक ने राष्ट्रीय टीम में वापसी का मजबूत दावा पेश किया है. इतना ही नहीं, कार्तिक ने भी कहा कि वह आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं.

आरसीबी के लिए फिनिशर की भूमिका निभा रहे दिनेश कार्तिक ने 209.57 के शानदार स्ट्राइक रेट के साथ 197 रन बनाये हैं. वह छह पारियों में सिर्फ एक बार आउट हुए हैं. उन्होंने शनिवार को 34 गेंदों में नाबाद 66 रनों की पारी खेली जिससे आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 16 रनों से हराया.

इसे भी देखें, 1000 किमी. ड्राइव करके हम RCB के लिए आए हैं… दिनेश कार्तिक के जवाब ने जीता सबका दिल

‘आईपीएलटी20 डॉट कॉम’ पर कार्तिक के साथ बातचीत में कोहली ने कहा कि इस विकेटकीपर बल्लेबाज को प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते देखना खुशी और सम्मान की बात है. कोहली ने कहा, ‘मैं यहां आईपीएल के इस सत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी के साथ हूं, मेरे लिए यह शानदार है. मैं यह नहीं कहूंगा कि ‘लंबे समय तक यह जारी रह सकता है’ क्योंकि यह होगा ही और आप उस स्थिति में है और मैं इसे महसूस कर सकता हूं. आपको फिर से बल्लेबाजी करते देखना सम्मान की बात है. हमें जीत दिलाने के लिए धन्यवाद.’

भारत के पूर्व कप्तान ने कहा कि टीम में लंबे समय तक ऐसी भूमिका को निभाने वाले दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज एबी डिविलियर्स को भी कार्तिक पर गर्व होगा. उन्होंने कहा, ‘मैं बहुत खुश हूं कि डीके (कार्तिक) अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट है. मैं निश्चित रूप से आपको बता सकता हूं कि टी20 क्रिकेट में आपने ना केवल आरसीबी बल्कि मुझे यकीन है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत से लोग आप से प्रभावित होंगे. आप ने (राष्ट्रीय टीम के लिए) बहुत मजबूत दावेदारी पेश की है.’

“The ultimate goal is to win games for India”: @DineshKarthik tells @imVkohli 🙌🏻

Special: @28anand gets DK and VK in one frame post #RCB‘s win against #DC👌🏻

Full interview 🎥 🔽 #TATAIPL | #DCvRCB https://t.co/8IHrM2SbN0 pic.twitter.com/UiOZsBZQ31

— IndianPremierLeague (@IPL) April 17, 2022