महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग को क्यों पढ़ना चाहते हैं दिनेश कार्तिक? जानिए

नई दिल्ली. दिनेश कार्तिक की लंबे समय बाद भारतीय टीम में वापसी हुई है. उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया है. 12 जून को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा मैच कटक में खेला जाएगा. इस बीच दिनेश कार्तिक ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को लेकर बयान दिया है. उनका कहना है कि अगर मुझमें किसी के दिमाग को पढ़ने की क्षमता होती तो मैं निश्चित ही एमएस धोनी के दिमाग को पढ़ना चाहूंगा.

बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें दिनेश कार्तिक अपनी पसंद के बारे में सवालों का जवाब दे रहे हैं. इस दौरान जब उनसे यह पूछा गया कि वह टीम के साथ डिनर करना पसंद करेंगे या मूवी देखना. कार्तिक के ने कहा, ‘टीम के साथ डिनर करना पसंद करूंगा.’ जब उनसे यह पूछा गया कि आप चाय या कॉफी में क्या पसंद करेंगे? तो उन्होंने चाय का नाम लिया.

