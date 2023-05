नई दिल्‍ली. आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. मैदान पर पूरे सीजन ऐसा लगा कि यह टीम 11 प्‍लेयर्स के साथ नहीं बल्कि केवल टॉप-4 बैटर्स के दम पर खेलती हुई नजर आई. पूरे सीजन विराट कोहली, कप्‍तान फाफ डु प्‍लेसिस और ग्‍लेन मैक्‍सेवल के बैटर से रन निकले. गेंदबाजी के दौरान मोहम्‍मद सिराज का प्रदर्शन भी ठीक रहा. इसके बावजूद यह टीम प्‍लेऑफ में जगह बनाने से मामूली अंतर से चूक गई. आईपीएल 2022 के हीरो दिनेश कार्तिक इस सीजन के दौरान फ्लॉप रहे.

दिनेश कार्तिक ने आरसीबी के लिए इस सीजन कुल 13 मैच खेले. इस दौरान उनके बेट से 11.67 की औसत से महज 140 रन रन आए. मध्‍यक्रम के फ्लॉप होने का खामियाजा इस टीम को बार-बार भुगतना पड़ा. ऐसे में टीम के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद कार्तिक की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई तो फैन्‍स भड़क गए.

DK, It is a good time for you to make the switch into full-time commentary.

