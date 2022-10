VIDEO: दिनेश कार्तिक ने अश्विन से क्यों कहा- बचाने के लिए धन्यवाद, जानिए पूरी बात

नई दिल्ली. दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) को टी20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में मौका मिला. युवा विकेटकीपर ऋषभ पंत पाकिस्तान के खिलाफ (IND vs PAK) मुकाबले में प्लेइंग-11 में जगह नहीं बना सके. टूर्नामेंट के (T20 World Cup 2022) अपने पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान पर 4 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की. पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 159 रन बनाए थे. जवाब में भारत ने अंतिम गेंद पर 6 विकेट खोकर मैच जीता. आर अश्विन (R Ashwin) ने अंतिम गेंद पर एक रन लेकर भारत को जीत दिलाई थी. टीम इंडिया अपने दूसरे मुकाबले में 27 अक्टूबर को नीदरलैंड से भिड़ेगी. पिछले साल भारतीय टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी थी.

भारतीय टीम को अगला मैच सिडनी में खेलना है. बीसीसीआई ने टीम के सिडनी पहुंचने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसमें टीम इंडिया के खिलाड़ी और कोच राहुल द्रविड़ सहित सभी नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में एक जगह दिनेश कार्तिक आर अश्विन से यह कहते हुए नजर आ रहे हैं, बचाने के लिए धन्यवाद. अब सवाल उठता है कार्तिक ने ऐसा क्यों कहा. अश्विन को मैच में लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल की जगह मौका मिला था.

