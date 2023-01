VIDEO: 104 मीटर के हवाई फायर को एक हाथ से हवा में रोका, देखने वाले रह गए हक्का-बक्का

नई दिल्ली. क्रिकेट मैदान में तो फील्डर अक्सर हैरान कर देने वाले कैच लपक लेते हैं. लेकिन मैदान के बाहर अगर ऐसा हो तो हर कोई उसके बारे में जानना चाहेगा. दक्षिण अफ्रीका में पहली बार खेली जी रही टी20 लीग में ऐसा ही कुछ हुआ. जब फील्डर नहीं, बल्कि स्टेडियम में बैठे दर्शक ने ऐसा कुछ किया, जिसे देखने के बाद हर कोई ताज्जुब कर रहा. इस दर्शक ने 104 मीटर लंबे छक्के को हवा में ही रोक दिया. यानी नीचे नहीं गिरने दिया. उस दर्शक को देखकर यही लग कि जैसे उसके लिए यह बाएं हाथ का खेल ही है. स्टेडियम में जिसने भी इसे देखा होगा, वो जरूर आंखें मलते रह गया होगा.

बता दें कि SA20 लीग में 11 जनवरी को जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स और डरबन सुपर जायंट्स के बीच टक्कर हुई थी. इस मैच में जोहानिसबर्ग की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 190 रन ठोके थे. फाफ डुप्लेसी की कप्तानी वाली जोहानिसबर्ग टीम ने सुपर जायंट्स को इस लक्ष्य को हासिल नहीं कने दिया और 16 रन से मैच जीत लिया. जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स की तरफ से सबसे अधिक रन छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे डोनोवन फरेरा ने बनाए. उन्होंने महज 40 गेंद में नाबाद 82 रन ठोके. इस पारी में फरेरा ने 8 चौके और पांच छक्के उड़ाए.

