CPL 2021: टॉस के दौरान ब्रावो-डु प्लेसी ने गाया 'हम चेन्नई ब्वॉयज हैं', VIDEO हो गया वायरल

नई दिल्ली. ड्वेन ब्रावो (Dwayne Bravo) और फाफ डु प्लेसी (Faf du Plessis) वर्षों से चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) टीम के आधार रहे हैं. दोनों दिग्गज 2011 में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फ्रेंचाइजी में शामिल हुए और एक साथ काफी क्रिकेट खेल चुके हैं. ये दोनों खिलाड़ी एक खास बॉन्ड भी साझा करते हैं. हालांकि, कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2021 में हाल ही में समाप्त हुए मैच में दोनों दोस्त एक-दूसरे के खिलाफ थे.

फाफ डु प्लेसी ने सेंट लूसिया किंग्स का नेतृत्व किया, जबकि ड्वेन ब्रावो ने सेंट किट्स और नेविस पैट्रियट्स की बागडोर संभाली. हालांकि, दो दिग्गज क्रिकेटर खेल में प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन इन दोनों ने सीएसके शिविर में बने अपने सौहार्द का प्रदर्शन सीपीएल के मंच पर भी किया. यह सब टॉस सेशन के दौरान हुआ. जैसे ही सिक्का पैट्रियट्स के पक्ष में आया, ब्रावो से उनका निर्णय पूछा गया. इसके बाद आश्चर्यजनक रूप से ब्रावो एक गाना गाने लगे और फिर डुप्लेसी भी उनके साथ जुड़ गए.

वेस्टइंडीज के इस स्टार ऑल राउंडर ने गाया, ”हम चेन्नई ब्वॉयज हैं और हम जहां भी जाते हैं शोर मचाते हैं.” (We are Chennai boys and making all the noise wherever we go). यह स्पष्ट था कि ब्रावो और डु प्लेसी दोनों ने इस एक्ट को करने का प्लान बनाया था. कुछ ही समय में इन दोनों की यह क्लिप वायरल हो गई. चेन्नई सुपर किंग्स ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया. उन्होंने लिखा, ”हर जगह हमारे (दिल इमोजी). हम चेन्नई ब्वॉयज हैं, जो शोर मचा रहे हैं.”

Everywhere in our

“We are the Chennai Boys making all the noise” @CPL #WhistlePodu #Yellove pic.twitter.com/70DXqEv99h — Chennai Super Kings – Mask Pdu Whistle Pdu! (@ChennaiIPL) September 4, 2021

इस बीच, ब्रावो ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. हालांकि, निर्णय फलदायी साबित नहीं हुआ, क्योंकि डु प्लेसी ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया. बल्लेबाजी की शुरुआत करते हुए दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ने शुरू से ही गेंदबाजों को पूरे मैदान में घुमाया और जमकर रन बनाए. किंग्स ने अपने निर्धारित 20 ओवरों में 224/2 के स्कोर बनाया, जिसमें डुप्लेसी ने शानदार शतक जड़ा.

फाफ डु प्लेसी 60 गेंदों में 120 रन बनाकर नाबाद रहे. ऑल राउंडर रोस्टन चेज ने भी 64 रन की शानदार पारी खेली. विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए पैट्रियट्स ने कभी भी भारी नहीं रहे और नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए. हालांकि एविन लुईस ने एक छोर से कुछ बढ़िया शॉट खेले, लेकिन उन्होंने साझेदारों को खोया. नतीजतन पैट्रियट्स केवल 124 रनों पर ढेर हो गई और प्रतियोगिता 100 रनों से हार गई. बता दें कि प्रतियोगिता में यह पैट्रियट्स की पहली हार थी.