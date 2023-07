नई दिल्ली. वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो (Dwayne Bravo) का बल्ला अमेरिका में खेले जा रहे मेजर लीग टी20 क्रिकेट (MLC 2023) टूर्नामेंट में जमकर हल्ला बोल रहा है. ब्रावो इस टूर्नामेंट में चेन्नई सुपरकिंग्स की फ्रेंचाइजी टेक्सास सुपरकिंग्स की ओर से अपना जौहर दिखा रहे हैं. उन्होंने वॉशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ चौकों और छक्कों की बरसात कर दी, हालांकि वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके. इस दौरान उन्होंने टूर्नामेंट का सबसे लंबा सिक्स भी जड़ा.

मेजर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के 5वें मैच में वॉशिंगटन फ्रीडम टीम के कप्तान मोजेज हेनरिक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. वॉशिंटन फ्रीडम फ्रेंचाइजी ने ओपर मैथ्यू शॉर्ट के 50 गेंदों पर खेली गई 80 रन की पारी के दम पर 5 विकेट पर 163 रन बनाए. सुपरकिंग्स की ओर से गेराल्ड कोएट्जी ने 2 विकेट चटकाए जबकि मिचेल सेंटनर, ब्रावो और मोहम्मद मोहसिन ने एक एक विकेट लिया.

TO THE MOON🌕!

Dwayne Bravo with the BIGGEST SIX of the tournament!

1⃣1⃣5⃣/6⃣(17.2) pic.twitter.com/xDyWKy25nL

— Major League Cricket (@MLCricket) July 17, 2023