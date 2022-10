VIDEO: 'द रॉक' ने IND vs PAK मुकाबले को लेकर दी राय, बोले- क्रिकेट मैच से कहीं...

नई दिल्ली. हॉलीवुड सुपरस्टार ड्वेन जॉनसन ने ऑस्ट्रेलिया में आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 में चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मैच के लिए अपना उत्साह दिखाया है. दोनों टीमें 23 अक्टूबर को सुपर 12 राउंड में प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आमने-सामने होंगी. इससे पहले इस साल भारत ने एशिया कप 2022 में दो बार पाकिस्तान का सामना किया था. रोहित शर्मा एंड कंपनी ने पहला मैच जीता था, लेकिन दूसरे मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.

ड्वेन जॉनसन ने अपनी आगामी सुपरहीरो फिल्म ‘ब्लैक एडम’ के प्रमोशन के लिए टी20 विश्व कप प्रसारकों के साथ मिलकर काम किया. हॉलीवुड आइकन ने स्टार स्पोर्ट्स द्वारा साझा किए गए प्रोमो में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रतिद्वंद्विता के बारे में बात की.

उन्होंने प्रोमो में कहा, ”जब सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी टकराते हैं, तो दुनिया रुक जाएगी. यह सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं, उससे कहीं ज्यादा है. यह भारत बनाम पाकिस्तान का समय है.” जॉनसन की आने वाली फिल्म ‘ब्लैक एडम’ डीसी कॉमिक चरित्र पर आधारित है और यह इस साल 20 अक्टूबर को भारत में रिलीज होगी.

.@TheRock is #ReadyForT20WC and will kickstart the #GreatestRivalry in style on 23rd Oct, 7 AM onwards on #CricketLive#IndvPak | #BelieveInBlue | ICC Men’s #T20WorldCup | #Blackadam pic.twitter.com/KawbyLbNGM

— Star Sports (@StarSportsIndia) October 18, 2022