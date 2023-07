नई दिल्ली. इमर्जिंग एशिया कप 2023 में इंडिया ए ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. सेमीफाइनल मुकाबले में युवाओं की आर्मी ने बांग्लादेश ए को रोमांचक मैच में शिकस्त देकर फाइनल का टिकट काट लिया है. रोमांचक मुकाबले में खिलाड़ियों के बीच आक्रमता देखने को मिली और देखते ही देखते वह दोनों टीमों के प्लेयर्स के बीच गर्मा-गरमी में बदल गई. युवा टीम का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश के सामने 212 रन का लक्ष्य रख दिया. जवाबी कार्यवाही में बांग्लादेश ने जबरदस्त शुरुआत की. जिसके बाद मैच टीम इंडिया के हाथ से फिसलता नजर आया. लेकिन जब भारतीय गेंदबाज निशांत शिंधु ने अपने जाल में बांग्लादेश के बल्लेबाजों को फंसाया तो विरोधी टीम की सांसे थम गई. 100 रन के बाद देखते ही देखते बांग्लादेश ए के 5 विकेट गिर गए. जिसके बाद बैटिंग करने आते हैं सौम्य सरकार, एक चौका लगाने के बाद अपनी चौथी गेंद पर वह युवराज की गेंद का शिकार हो जाते हैं. स्लिप पर मौजूद खिलाड़ी ने उनका शानदार कैच पकड़ा. इस अहम विकेट के बाद भारतीय टीम के प्लेयर हर्षित राणा की तरफ से आक्रामकता देखने को मिली. जिसके बाद दोनों प्लेयर्स में जुबानी बहस देखने को मिली. हालांकि, अंपायर्स ने बीच-बचाव कर मामले को संभाला.

Harshit Rana’s aggression when Soumya Sarkar out.

Soumya Sarkar showed aggression when Yash Dhull out and this time Rana showed. pic.twitter.com/AjM35Nne2N

